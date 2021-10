PvdA wil elektrische stepjes als onderdeel van openbaar vervoer

De PvdA wil dat de gemeente samen met publieke aanbieders het openbaar vervoer uitbreidt met elektrische stepjes. Dit zou bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de mobiliteit in de stad.

‘Elektrische stepjes zijn al een succes wereldwijd’, aldus fractievertegenwoordiger Samir Ahraui. ‘Logisch, want ze zijn redelijk betaalbaar, stoten geen CO2 uit en nemen amper plek in.’ Volgens hem sluiten de stepjes aan bij het huidige succes van deelvervoer in de stad; 120.000 inwoners zouden het afgelopen jaar deelvervoer hebben gebruikt.

Het gebruik van deelscooters heeft volgens Ahraui een flinke hoeveelheid CO2 bespaard. ‘Als dit ook gaat werken voor stepjes, kunnen we daarmee echt een bijdrage leveren tegen klimaatverandering’, zegt hij. ‘Ook zijn stepjes betaalbaarder dan scooters zodat meer mensen deze kunnen gebruiken. En ze nemen minder ruimte in; dat is belangrijk in onze snelgroeiende stad.’

Verboden

In Nederland zijn de meeste stepjes echter verboden op de openbare weg. ‘In 2023 verandert dit waarschijnlijk, maar daar willen we niet op wachten. Dan willen private partijen waarschijnlijk gaan aanbieden terwijl vervoer een taak van de overheid is.’

Ahraui stelt in het debat over deelvervoer voor om met publieke partijen als HTM en de Haagse Stadsfiets te onderzoeken of zij elektrische stepjes kunnen aanbieden die toegestaan zijn op de openbare weg.