Strandseizoen voorbij, paviljoens gaan overwinteren: ‘Vloerkleed eruit en gaan’

Voor strandtenteigenaren zit het seizoen er weer op en dat betekent dat er op Scheveningen maandag is begonnen met het werk om de paviljoens te laten overwinteren. ‘Het is: vloerkleed eruit en gaan. Gelukkig hoeven we niet weg. Dat scheelt. Maar we moeten wel alles inpakken aan de buitenkant, zodat we kunnen overwinteren’, zegt Alex Keizer van Whoosah in Haags Bakkie. ‘Iedereen is nu wel aan de slag’, vertelt André Triep van de vereniging van strandexploitanten op Scheveningen. ‘Alles wat om je terras heen staat moet in principe weg.’

Voor het tweede jaar op rij mogen de strandtenteigenaren hun zaak in de winterperiode laten staan, daarmee worden de ondernemers tegemoetgekomen nadat de horeca lange tijd gesloten was door de coronamaatregelen. ‘Het spaart natuurlijk gigantisch veel geld en tijd uit om dit te doen zoals het nu wordt aangeboden’, vertelt Triep. ‘Het is toch een matig jaar. Ik denk met name dat degene die in de feest-sector zitten een matig jaar hebben gehad. Omdat er niks mocht, en nu tot twaalf uur. Die hebben het gewoon keihard nodig om die kosten in de zak te houden om de winter te overleven en volgend jaar weer van start te kunnen gaan.’

Het is door de maatregelen een lastig jaar geweest, vertelt Keizer. ‘We hebben eigenlijk veel meer last gehad van corona dan het jaar ervoor.’ De horeca was lange tijd gesloten, men mocht in juni pas weer open en er werden vroege sluitingstijden gehanteerd. Daarbij was er ook sprake van een mindere zomerperiode. ‘Dat is een ondernemersrisico, maar in zo’n slecht jaar als corona is dat ook wel meteen een groot nadeel. Het was wel weer vechten dit jaar.’ Toch waren er ook positieve noten: ‘Gelukkig hebben de toeristen ons wel weer gevonden, grotendeels. We hebben weinig calamiteiten gehad op Scheveningen, daar ben ik ook blij mee.’

‘Het is je kindje. En die laat je wel even een half jaar alleen’

De ondernemers hebben tot 1 november de tijd om hun zaak klaar te maken om de herfst- en winterperiode te kunnen doorstaan. ‘Met storm, regen, sneeuw, alles komt op je af en daar moet je wel klaar voor zijn’, legt Keizer uit. ‘Het is wel timmeren en zorgen dat je tent goed staat. Het is je kindje, het is je onderneming wat daar staat. En die laat je wel even een half jaar alleen, dan moet je wel zorgen dat alles klopt.’ Op 1 maart 2022 mogen de strandtenten de deuren weer openen.

