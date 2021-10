The Hague Royals verliest van Feyenoord Basketbal: 78-88

De jonge Tom Ackermans is inmiddels één van de bepalende krachten van The Hague Royals geworden. De scherpschutter uit Eindhoven was ook tegen Feyenoord weer van doorslaggevend belang, maar kon helaas – ondanks zijn 5 driepunters – niet voorkomen dat de Hagenaren zaterdag kopje onder gingen tegen Feyenoord Basketbal: 78-88.

De geel-groene brigade van coach Samson vloog uit de startblokken in de eigen sportcampus. Aan de hand van Arben Camaj en scherpschutter Tom Ackermans (19 pnt) werd de basket van de Rotterdammers met succes onder vuur genomen. Vooral laatstgenoemde voelde zich als een vis in het driepuntswater en schoot de ballen uit alle hoeken en standen vanachter de driepuntlijn raak zodat er halverwege het eerste kwart een voorsprong van 13 punten was: 17-4. Oud-bondscoach Toon van Helfteren, tevens recordinternational, vluchtte in een time-out in de door hem zo karakteristieke foeterende wijze. Was de oud-bondscoach vorig seizoen nog van mening dat The Hague Royals niet thuishoorde op de hoogste basketbal trede, nu was het zaak om zijn ploeg in het spoor te krijgen van The Hague Royals. Het kan verkeren. En dat lukte deels, de Rotterdammers gingen ook met lange afstandsraketten vuren en als Coen Stolk en Jonathan Holton het Haagse netje laten vibreren is het gat gedicht en zijn er nog 4 punten over van de royale voorsprong van de Royals. Het spetterende eerste Haagse kwart komt zo ten einde met een voorsprong van 5 punten verschil in Haagse voordeel 26-21.

Het was zaak voor The Hague Royals om in het tweede kwart de voorsprong vast te houden en beter nog: uit te bouwen. Dat dat een lastige opgave zou gaan worden blijkt uit het feit dat coach van Helfteren, altijd stijlvol strak in pak, bekend staat om zijn “beton” basketbal en als motto heeft “Offense wins games defense wins championships”. Punt voor punt sluipt Feyenoord dan ook dichterbij en is het wederom Stolk (21 pnt) die met een bommetje het verschil terugbrengt naar 2 punten. Als teamgenoot Niels Foerts ook een drietje raak schiet is de eerste voorsprong in de wedstrijd voor de Rotterdammers een feit: 33-34. Dan is het weer de beurt aan – wie anders – scherpschutter Ackermans die de Hagenaren op gelijke hoogte brengt met een rake driepunter (45-45) en vervolgens een fraaie lay-up verzilvert voor 47-47. Het slotakkoord in het tweede kwart is echter voor de Rotterdammers zodat het tweede kwart verloren gaat met 21-28 en de Hagenaren de rust in gaan met een minimale achterstand: 47-49.

In het derde kwart ontvouwt zich letterlijk en figuurlijk een waar foutenfestival en zijn de punten schaars. Binnen twee minuten zetten The Hague Royals vier team fouten op het bord zodat de geel-groenen bijna in de penalty zitten. (Na iedere fout daarna gemaakt mag de tegenstander immers aanleggen voor 2 vrije worpen.) Tom “The Sniper” Ackermans schiet wederom een drietje raak voor 50-52. De boomlange Gouwenaar Jeroen van der List (2.13 m) trekt dan de een na de andere rebound uit de lucht voor de Rotterdammers wat zijn ploeg het nodige balbezit oplevert. Casey Lopes vuurt met nog tweeënhalve minuut op de klok nog een bommetje af voor 56-58 maar dat bleek het laatste wapenfeit aan Haagse zijde in het derde kwart en loopt Feyenoord eenvoudig weg naar 56-64.

Het laatste kwart is dan alles of niets voor de Haage ploeg: “de dood of de gladiolen”. Captain Kumelis probeert dan nog uit alle macht het gat te dichten, maar tevergeefs. Het laatste kwart gaat dan ook jammerlijk verloren, met 2 punten verschil, en staat er een ietwat geflatteerde 78-88 op de borden. Absolute uitblinker aan Haagse zijde is uiteraard Tom Ackermans, het is doodzonde dat een wedstrijd verloren gaat als een speler 5 driepunters laat noteren. Maar met 18 turnovers en een tegenstander die 12 ballen meer uit de lucht trekt is er nog veel werk aan de winkel voor de mannen uit de residentie. Als The Hague Royals dezelfde energie en intensiteit komende donderdag in het Zuiderpark aan de dag leggen dan moet een overwinning op Aris Leeuwarden zeker tot de mogelijkheden behoren.

Foto: Frank van Leeuwen / SPORTSNAP.NL