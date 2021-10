’15-jarige verdachte wilde dronken Pawel afweren’, zegt advocaat

‘Mijn cliënt heeft in elk geval niet geduwd, dat blijkt duidelijk uit de beelden.’ Advocaat Hugo Bakker behartigt de belangen van de 18-jarige jongeman die betrokken was bij het incident waarbij de 39-jarige Pawel onder een tram kwam en overleed. Een 15-jarige jongen uit Den Haag wordt door justitie verdacht van doodslag op de Pool.

Het incident gebeurde vorige week maandagavond op de tramhalte Anthony Fokkersingel in de Haagse wijk Ypenburg. Drie jongens van 15, 15 en 18 jaar werden benaderd door het latere slachtoffer. Volgens advocaat Bakker heeft zijn cliënt verteld dat de man dronken was en hen lastig viel, en op zeker moment met zijn vinger in de borst van één van de 15-jarigen drukte.

‘Op dat moment is die jongen dat kennelijk zat, hij maakt een afwerende of wegslaande beweging met zijn arm, die man raakt uit balans en valt achterwaarts op het spoor.’ Daar wordt hij geraakt door de naderende tram. ‘Een afschuwelijk drama, vooral voor die man en zijn nabestaanden, maar ook voor alle betrokkenen’, aldus Bakker bij mediapartner Omroep West. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 15-jarige verdachte zich bewust was van de naderende tram op het moment dat hij de slaande of duwende beweging maakte.

Afweren

Volgens de 18-jarige jongen heeft zijn vriend alleen de hand van Pawel willen afweren, aldus Bakker. ‘Er zijn getuigen geweest die tegen de politie en journalisten hebben gezegd dat ze een duwende beweging hebben gezien, dus het is niet zo gek dat dat zo uitgebreid in de media is geweest. Mijn cliënt heeft daarover verteld dat zijn maatje die priemende vinger wegslaat. Hij heeft dat tot in detail verteld, en ik vind dat de beelden, die haarscherp zijn, naadloos aansluiten op die verklaring.’ Of het een duw of een slaande beweging is geweest, moet volgens Bakker de rechter bepalen.

Het Openbaar Ministerie wijst er in een reactie nogmaals op dat de 15-jarige verdacht wordt van ‘voorwaardelijke opzet’, wat wil zeggen dat het OM weliswaar denkt dat hij zich bewust was van de naderende tram, maar niet dat hij opzettelijk heeft geduwd met de intentie dat Pawel om zou komen.

In shock

Dat de drie jongens na het incident ervandoor zijn gegaan, is volgens de raadsman wel te verklaren. ‘De jongens waren totaal in shock en in paniek, tot kotsen aan toe, en mijn cliënt heeft nog zijn moeder geappt dat ze wakker moest blijven omdat hij wat moest vertellen. Ze hebben zich ook alle drie zelf gemeld en meteen het hele verhaal verteld.’

Bakker verwijt het OM dat zijn cliënt te lang is vastgehouden. De 18-jarige jongen en één van de 15-jarigen werden donderdagmiddag vrijgelaten. ‘Terwijl woensdagmiddag al duidelijk was uit de beelden dat ze een paar meter van de Poolse man hebben gestaan, en hem niet hebben aangeraakt. Ze zijn dus onnodig lang vastgehouden.’ De advocaat heeft daarover een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie.

LEES OOK: Man die in Ypenburg onder tram werd geduwd is Pawel Bernat