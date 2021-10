Eerste Haagse Horecabeurs strijkt in november neer in Grote Kerk

De Grote Kerk is woensdag 9 en donderdag 10 november het toneel voor de Haagse Horecabeurs waar horecaondernemers, bedrijfsleiders, chef-koks en leveranciers samen komen. Twee dagen lang zijn er netwerkbijeenkomsten, masterclasses en er worden awards uitgereikt. De Haagse Horecabeurs is de opvolger van de Haagse Strand- & Terrasbeurs.

‘We willen voor en door de horeca zijn’, zegt medeorganisator André Triep in Haags Bakkie over het evenement. ‘Ik denk ook dat we er ook wel behoefte aan hebben om samen te komen en te zorgen dat je laat zien waar Den Haag voor staat’, vult medeorganisator Alex Keizer aan. ‘Ik denk dat je als Haagse Horeca, in de regio Den Haag, je jezelf nog meer op de kaart kan zetten. En dat moeten we met zijn allen doen.’

‘Het is ooit ontstaan vanuit de vergaderingen voorafgaand aan het strandseizoen’, legt Triep het ontstaan van de beurs uit. ‘Dat hebben we op een gegeven moment laten ondersteunen door enkele leveranciers. Dat werd steeds groter. En dan zie je dat ook de toeleveranciers meer behoefte hebben aan meer exposure.’ Mede daardoor is de Haagse Strand- & Terrasbeurs nu doorontwikkeld naar de Haagse Horecabeurs die vanaf dit jaar wordt georganiseerd. ‘Uiteindelijk groei je steeds uit je jasje, en dat is eigenlijk een mooi teken. We zijn van strandbeurs naar strand- en terrasbeurs gegroeid en nu dit jaar voor het eerst de Haagse Horecabeurs.’

Awards

De bedoeling was er om de horecabeurs in 2021 al te organiseren, echter ging dat door de coronapandemie niet door. Dit jaar zal de beurs twee dagen haar plek vinden in de Grote Kerk. Daarbij is er ruimte om te netwerken, zijn er masterclasses en worden er awards uitgereikt in drie categorieën: Beste Nieuwkomer, Beste Gebruik Noordzeevis en Vriendelijkste Bediening. De prijzen worden uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.

Masterclasses

Op het gebied van de masterclasses is er een grote variatie weet Keizer: ‘De leveranciers doen dat, die hebben wat kleinere workshops zoals het fileren van vis. Maar we hebben ook masterclasses op het gebied van gastvrijheid, het opleiden van je eigen personeel en over arbeidsrechtelijke zaken.’

Horecabeurs in Amare: ‘Dat is wel de ambitie’

Het verlangen is om de Haagse Horecabeurs nog verder te laten groeien. Als het aan de organisatoren ligt wordt het nieuwe cultuurcomplex Amare ooit het toneel voor de beurs. ‘Dat is wel de ambitie’, zegt Triep. ‘We moeten met elkaar zorgen dat iedereen enthousiast wordt van de horeca en zeker om er te komen werken. Dat is de grootste uitdaging nu.’

De Haagse Horecabeurs wordt mede georganiseerd door de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen, gemeente Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland. Den Haag FM is mediapartner van het evenement.