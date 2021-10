Erfgoedvereniging pleit voor behoud voormalig ministerie van Sociale Zaken: ‘Iconisch gebouw dreigt te verdwijnen’

Na de architect, het Cuypersgenootschap, oud-wethouder Marnix Norder en een groep bewoners stelt nu ook de erfgoedvereniging Heemschut (Werkgroep Post ’65) dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken niet gesloopt zou moeten worden. De erfgoedstichting pleit voor een herbestemming van het pand aan de Anna van Hannoverstraat dat ‘vanwege zijn bijzondere kwaliteit’ behouden zou moeten worden.

Het voormalig ministeriegebouw in Bezuidenhout staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het is de bedoeling dat het ministerie plaats maakt voor vier torens. De erfgoedstichting roept het stadsbestuur op om ‘geen ondoordachte besluiten te nemen’. Ze pleit voor een nieuw onderzoek tot herbestemming van het pand, ‘al dan niet in combinatie met een deel nieuwbouw’.

‘Met de sloop van dit iconische gebouw dreigt een waardevol bouwwerk, een schoolvoorbeeld van de architectuurstroming het Nederlands structuralisme, te verdwijnen’, stelt de erfgoedstichting. ‘Het proces van sloop en de bouw van nieuwbouw is onomkeerbaar en niet nodig omdat er goede opties zijn voor herbestemming. Herbestemming tot woningen is bijvoorbeeld mogelijk.’

Het voormalig ministerie van Sociale Zaken (1990) in #DenHaag staat op de nominatie om gesloopt te worden. Heemschut @Cuypersgenoten zijn van mening dat het vanwege zijn bijzondere kwaliteit behouden moet blijven en moet worden beschermd en herbestemd. https://t.co/jTdpaChyI1 pic.twitter.com/MsYF9Qq4Zv — Erfgoedvereniging Bond Heemschut (@Heemschut) October 25, 2021

‘Ik zou het altijd laten staan’

Oud-wethouder Marnix Norder bepleitte eerder op Den Haag FM om het iconische gebouw te behouden. ‘Natuurlijk moet je het aanpassen aan deze tijd, dus een aantal ingrepen om makkelijk bij het station te komen. Maar ik zou het altijd laten staan’, zei hij in de uitzending van Spuigasten.

‘Ik zou het niet slopen in de tijd van hergebruik van materialen en circulair bouwen. Je kunt altijd veel beter een gebouw laten staan en opknappen, dan dat je al dat beton en cement sloopt – al die Co2 die daarvoor verloren is gegaan en in de lucht is gekomen, nog een keer moet doen bij het nieuwe gebouw dat je neerzet – dus duurzaam is het zeker niet.’

‘Het is niet oud en niet slooprijp’

Het pand van het voormalig ministerie aan de Anna van Hannoverstraat werd in de jaren 80 ontworpen door architect Herman Hertzberger. Hij is een van de grondleggers van de structuralisme in de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Een stroming waarbij geometrische patronen dienden als inspiratiebron, iets dat duidelijk is terug te zien in het voormalig ministerie. Hertzberger noemde de voorgenomen sloopplannen ‘waanzin’. ‘Het is niet oud en niet slooprijp.’

