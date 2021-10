Gedoe binnen PvdA nadat bestuur kandidaat van lijst schrapt

Eerste Haagse Horecabeurs strijkt in november neer in Grote Kerk

Binnen de PvdA is gedoe ontstaan nadat een kandidaat van de lijst is geschrapt. Het gaat om Mairan Sewtahal. De kandidaatstellingscommissie zet de Hindoestaan op plek zeven, maar het bestuur van de PvdA grijpt in en haalt hem zelfs af van de lijst. Op de algemene ledenvergadering dinsdagavond hopen leden een verklaring te horen.

De grote vraag is: waarom doet het bestuur dat? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten wie Mairan Sewtahal is. In Den Haag is Sewtahal vooral bekend als voorzitter van het Suriname Festival. Tijdens dit jaarlijkse feest in Wijkpark Transvaal – dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door is gegaan – wordt de Surinaamse sfeer drie dagen lang naar Den Haag gehaald. ‘Het doel van dit festival is om de Nederlandse samenleving nader kennis te laten maken met de Surinaamse cultuur’, schrijft de organisatie op de website. Verder is Sewtahal ook maatschappelijk actief, als toezichthouder van de Algemene Hindoe Basisschool.

Daarnaast heeft Sewtahal een mediabedrijf: XXL Media. Verder is de jonge ondernemer eigenaar van Royal Wonen, een bedrijf dat investeert in vastgoed in Suriname. ‘Royal Wonen is een jonge Nederlandse onderneming die zich richt op de verkoop van Surinaams onroerend goed. De motor achter dit bedrijf is Mairan Sewtahal die ruime ervaring heeft in de handel van onroerend goed in zowel Suriname als in Nederland’, zo staat op de site te lezen.

‘Onfatsoenlijke huurprijzen’

En bij die werkzaamheden ligt juist het pijnpunt. Zijn activiteiten als vastgoedondernemer stroken niet bepaald met de PvdA-waarden, zo beweren bronnen aan Den Haag FM. De PvdA profileert zich sinds de afgelopen vier jaar als partij die knokt voor betaalbare huizen, maar Sewtahal zou ‘onfatsoenlijke’ huurprijzen hanteren en panden splitsen. En dat terwijl de PvdA juist de overlast van kamerbewoning wil terugdringen en het splitsen van woningen verder aan banden wil leggen. Sewtahal wil overigens niet op deze aantijgingen reageren en wenst ook geen andere vragen te beantwoorden. ‘Ik heb geen behoefte om ruchtbaarheid te geven’, zo reageert hij op het gedoe.

Sewtahal spreekt met de kandidaatstellingscommissie over zijn ambitie om op de lijst van de PvdA te komen. De commissie staat onder leiding van oud-PvdA-wethouder Pierre Heijnen. De commissie is enthousiast over de Hindoestaanse kandidaat: ‘Ondernemers spelen een belangrijke rol in Den Haag voor onze achterban en Mairan is er een die voor de PvdA koos. Vanuit zijn opvoeding en overtuiging wil hij strijden voor sociaaldemocratische waarden en thema’s. Met zijn grote netwerk binnen bicultureel Den Haag, zijn campagne ervaring en persoonlijke energie en charisma kan hij team PvdA een energiepuls geven.’

Afdelingsbestuur grijpt in

De commissie geeft Sewtahal plek zeven. De verwachting is niet dat hij in de gemeenteraad komt – de PvdA heeft in de raad nu drie zetels – maar het is een hoge plek op de lijst. Daar straalt vertrouwen uit in de richting van Sewtahal.

Maar dan grijpt het afdelingsbestuur in. Het bestuur onder de leiding van Lester von Meijenfeldt vraagt aan Sewtahal of hij bereid is om zijn activiteiten in de vastgoedsector op te geven als hij raadslid zou worden. De ondernemer zou dat hebben toegezegd. Maar vanwege de aanhoudende druk rondom zijn persoon, ontneemt het afdelingsbestuur Sewtahal niet alleen de zevende plek, maar plaatst hem zelfs niet op de lijst.

‘Voor intern gedoe: mij niet bellen’

Volgens de procedure is vervolgens aan Sewtahal gevraagd of hij zich nu terug wil trekken of dat hij zijn kandidatuur wil handhaven. Hij kiest voor het laatste. Hij komt daardoor niet op de kandidatenlijst, maar als enige van alle vijftig kandidaten op de alfabetische lijst van niet-geplaatste kandidaten.

Ongelooflijk eervol dat de @PvdADenHaag mij voordraagt op plek 7 van de kandidatenlijst! De stad, de stad, de stad en haar inwoners zijn mijn enige prioriteit. Let’s go🔥 — Wouter Booij (@WouterBooij) October 7, 2021

Plek zeven is nu aan een andere kandidaat toebedeeld: Wouter Booij, oud-woordvoerder van de Haagse PvdA en van de landelijke partij. Hij wil niet ingaan op de kwestie. ‘Voor intern gedoe: mij niet bellen’, zegt hij. ‘Ik vind het heel mooi dat de PvdA mij op plek zeven heeft gezet en ik wil al mijn aandacht en energie besteden aan de stad en haar mensen. Bel mij vooral als je mee wil de stad in wil om de schrijnende woonsituatie van veel mensen te zien: met tijdelijke huurcontracten, veel te dure huizen en schimmelproblemen in sociale huurwoningen. De ongelijkheid is groot in de stad. Ik wil mij echt alleen bezig houden met de grote problemen die in de stad spelen. Maar op dit verhaal heb ik verder niet de behoefte om te reageren’, aldus Booij.

‘Altijd wel een beetje gedoe’

Lijsttrekker Martijn Balster onthoudt zich van commentaar. ‘Het bestuur heeft een afweging gemaakt en verder is het aan de leden’, zegt Balster. Ook afdelingsvoorzitter Von Meijenfeldt wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. ‘Het gaat over mensen en dat is altijd spannend en houdt de gemoederen bezig. Uiteindelijk is het aan de leden om de lijst vast te stellen’, legt hij uit. ‘Het is business as usual en er is altijd wel een beetje gedoe als het om mensen gaat.’

Wat een toplijst 💪🌹. Deze geweldige mensen @PvdADenHaag gaan het doen bij de komende verkiezingen en daarna! 👇 #GR2022 https://t.co/kVnZM8eNfX — Martijn Balster (@balstermartijn) October 8, 2021

De kandidaatstellingscommissie wil ook bij monde van voorzitter Heijnen geen woorden vuil maken aan de kwestie. ‘Ik geef op de ledenvergadering een verklaring namens de commissie’, reageert hij. In de uitnodiging aan de leden wordt de kwestie wel aangekaart: ‘Het afdelingsbestuur heeft een aanpassing aangebracht op de voordracht van de kandidaatstellingscommissie door één kandidaat niet op de lijst te plaatsen. Dit is iets waar de kandidaatstellingscommissie niet achter kan staan. Op de ALV zal dit nader worden toegelicht.’