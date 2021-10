In december duidelijkheid over subsidie voor Varend Corso in Den Haag

In december moet duidelijk worden of het Varend Corso in de zomer van 2022 ook Den Haag aan kan doen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er een subsidieaanvraag is ingediend die nu in de beoordelingsfase zit. ‘Net als alle andere aanvragen, moet deze getoetst worden aan de subsidiecriteria.’

Het is voor de organisatie al langer een wens om de bonte stoet van tientallen schuiten, versierd met bloemen, planten en groenten door Den Haag te laten gaan. In 2020 en 2021 ging het evenement door de coronacrisis niet door. Het evenement moet in juni van 2022 vier dagen gaan duren, waarbij op zondag Den Haag kan worden aangedaan. Mocht er geen fiat voor komen dan zegt de organisatie dat de laatste dag van het evenement eventueel geannuleerd zou kunnen worden.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is not amused dat er nog geen duidelijkheid vanuit het stadsbestuur is gekomen. ‘We zetten ons al jaren in om het Varend Corso naar Den Haag te halen. Het is het grootste corso ter wereld wat niet alleen prachtig is om te zien maar ook enorme economische kansen biedt door het grote aantal bezoekers wat onze kant op komt. Regel het!’, vindt raadslid Ralf Sluijs.