Poes van Dennis Weening doodgereden, automobilist reed door

Verslagenheid en verdriet bij het gezin van presentator Dennis Weening. Hun poes Kitty is doodgereden. ‘Ze is doodgereden door een of andere hufter in een auto die niet eens de moeite nam om te stoppen’, schrijft hij op Instagram. ‘Toen ik haar zag liggen op straat besefte ik pas hoeveel ik van haar hou.’

'Vooral de meisjes en Stella zijn ontroostbaar. Wat kan een huisdier dan toch met je doen.' Kitty kwam zo'n negen jaar geleden bij de familie wonen. Hoewel Dennis geen kattenmens is en liever een kameleon wilde, kwam er toen een poes. 'Toen Coco 4 was gingen we naar het asiel en zij koos deze uit. Ze noemde haar Kitty. En ik heb altijd een zwak voor haar gehad', aldus Dennis.

'Ze was altijd een beetje angstig en had een heel schattig raad hoog miauwtje.' Later kwamen er nog twee poezen bij: Mila en Sophietje. 'En die zijn allesbehalve angstig. Ik had met haar te doen. Zodra ze dan ook kon kroop ze naast me en bleef me net zo lang kopjes geven en me aankijken tot ik haar aaide.' Volgens Dennis was ze de underdog en de liefste.

'Koester je huisdier'

Dennis twijfelde of hij dit bericht wel moest posten op zijn social media. 'Elke keer dacht ik: nee, ik post dit niet, het gaat om een fucking poes. Maar ik doe het toch. Koester je huisdier. Ik hoop dat je ergens mijn schoonmoeder en vader kopjes aan het geven bent lieve Kit.'

[instagram:https://www.instagram.com/p/CVd2PWtNmPl/]