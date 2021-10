In december duidelijkheid over subsidie voor Varend Corso in Den Haag

Sportclub Shaolin-Ryu moet pand Beeklaan verlaten: ‘We gaan kopje onder als er geen hulp komt’

De Haagse sportclub Shaolin-Ryu dreigt te verdwijnen nu ze volgende maand haar pand aan de Beeklaan moet verlaten. Er is volgens Satisch Jhamai een juridisch conflict ‘over wie recht heeft op de erfenis van het pand’. Een kortgedingrechter besloot onlangs dat een eerder rechtelijk vonnis in stand blijft en dat men het pand moet verlaten.

Daarbovenop moet Shaolin-Ryu ‘ongeveer 25.000 tot 30.000 euro’ betalen aan de tegenpartij voor gebruik van het pand waar hij met zijn zaak sinds 2006 te vinden is. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet waar in twee dagen tijd ruim 3.800 euro is toegezegd.

Het pand aan de Beeklaan is gekocht door zijn vader, vertelt Jhamai. Na zijn overlijden ontstond er discussie over wie de eigenaar zou worden. ‘De notaris zei: ‘Alles gaat naar de langstlevende’.’

Fout

Echter besloot zijn moeder in 2019 het pand te willen verkopen. ‘Toen ben ik mij in de materie gaan verdiepen en bleek de notaris bij de verdeling van de erfenis een fout te hebben gemaakt. Het pand was gekocht na de scheiding en bedoeld voor de kinderen.’

Jhamai heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, ‘maar die procedure kan jaren duren’.

Op 22 november het pand uit

Vooralsnog zal hij het pand 22 november moeten verlaten. Hij hoopt dan ook op steun vanuit de gemeente voor een noodlocatie. ‘De club gaat kopje onder als er geen hulp komt, er is snel een nieuwe locatie nodig.’

Zelf heeft hij als woning nog de beschikking over een appartement in de buurt. ‘Maar ik heb wel mijn leden die ik ergens onder moet brengen.’ Tussen de 250 en 300 leden maken wekelijks tot dagelijks gebruik van de sportschool.

Eerste Free Fight Academy van Europa

Shaolin-Ryu bestaat sinds 1963 en is de eerste Free Fight Academy van Europa. Jhamai is een voormalig professioneel MMA’er en geniet ook bekendheid in het Haagse omdat hij de vechtsportwedstrijden voor en tussen verschillende clubs organiseert onder de naam Fight Club Den Haag.

‘Sportwethouder moet gaan buffelen’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat de gemeente de sportclub gaat helpen en heeft schriftelijke vragen gesteld. ‘Deze mooie club, waar jong en oud aan fitness en/of vechtsport doet, mag niet verloren gaan en daarom moet de gemeente helpen om een nieuwe locatie te vinden’, vindt fractievoorzitter Richard de Mos. ‘De sportwethouder moet gaan buffelen om dit moois voor de stad te behouden.’