Verkoop kerstbomen op straat mag toch vanaf woensdag 1 december

Kerstboomverkoper mogen dit jaar vanaf 1 december de bomen vanuit hun standplaats op straat gaan verkopen. Dat heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) geschreven aan de gemeenteraad. De wethouder reageert daarmee op het verzoek wat handelaren hadden gedaan. Oorspronkelijk was het voornemen van het stadsbestuur dat men vanaf 6 december de bomen op straat kon gaan verkopen.

‘Kerstboomverkoop op straat hoort in een stad als Den Haag’, schrijft Bredemeijer. ‘Als startdatum voor de verkoop van kerstbomen op straat werd altijd 6 december aangehouden. Het argument hiervoor was dat consumenten een kerstboom in huis halen na het sinterklaasfeest op 5 december.’

Kleine ondernemers met een tijdelijke standplaats lopen echter het risico klandizie mis te lopen omdat andere partijen, waaronder bouwmarkten en groothandels, wel eerder kunnen beginnen met de verkoop van de kerstbomen. ‘Door vast te houden aan 6 december lopen kleine ondernemers met een tijdelijke standplaats, die zich specifiek toeleggen op de verkoop van kerstbomen, een belangrijk deel van hun klandizie mis en dreigt de kerstsfeer op termijn steeds meer uit het Haagse straatbeeld te verdwijnen.’ Daarom heeft het stadsbestuur besloten de verkoop van bomen toe te staan vanaf woensdag 1 december.

De kerstbomenverkoop in Den Haag start dit jaar op 1 december. Daarmee komt het College kleine ondernemers tegemoet. Lees er meer over in dit stuk aan de gemeenteraad. https://t.co/nvQJdVZhdE pic.twitter.com/tqbaq4Uk3u — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 26, 2021

‘Blij mee!’

Op Twitter reageert Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs enthousiast op het besluit waardoor de verkopers gewoon op 1 december met de verkoop mogen beginnen. ‘Hoppa! Naar aanleiding van de vragen die ik namens Hart voor Den Haag gesteld heb, mogen de kerstbomenhandelaren toch op 1 december starten met de verkoop van hun waar. Blij mee!’ Ook binnen de PvdA-gelederen is enthousiasme: ‘Vind dit serieus chill omdat ik ook zo iemand ben die hem stiekem al voor 5 december heeft staan (waar moet je anders alle Hallmark Channel kerstfilms mee bingen)’, tweet raadslid Janneke Holman in een reactie op Sluijs.