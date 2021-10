Eerste Haagse Horecabeurs strijkt in november neer in Grote Kerk

Zorgen om langere wachtlijst operaties: ‘Deze marathon gaat nog wel even duren’

Al sinds begin dit jaar worden er in het HagaZiekenhuis zeven dagen per week hartoperaties gedaan. Daarmee proberen ze de wachtlijst van de reguliere zorg zo klein mogelijk te houden. Met het oplopende aantal coronabesmettingen komt dat in het geding. ‘Deze marathon gaat nog wel even duren’, zegt cardioloog Wilco Tanis van het Hagaziekenhuis maandag bij de talkshow Jinek.

Het ziekenhuis heeft sinds zondag een patiëntenstop afgekondigd omdat de intensive care vol ligt. 'Met de verschillende ziekenhuizen in de regio hebben we afspraken gemaakt over het aantal Covid-patiënten die we op kunnen nemen. Daar zaten we al een tijdje boven, maar zondag kon er echt niemand meer bij en hebben we een stop af moeten kondigen', zei een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West .

Dat de IC weer vol ligt heeft gevolgen voor de reguliere zorg, zoals operaties. De wachtlijst voor hartoperaties gaat waarschijnlijk weer oplopen, aldus Tanis. 'En dat is natuurlijk heel vervelend. Als er zoveel effort is gestoken in het terugbrengen van die wachtljist, dat het weer teniet wordt gedaan.'

Begrip voor uitgestelde operaties

Aan het begin van de coronacrisis hadden patiënten er nog wel begrip voor dat hun operatie moest worden uitgesteld. 'Patiënten die zeiden: mijn levensreddende operatie kan wel even uitgesteld worden, ga eerst maar die andere patiënten helpen, daarna kom ik wel een keertje', vertelt Tanis. 'Ik vond dat heel indrukwekkend.'

Maar nu kantelt de publieke opinie tegen ongevaccineerden. 'Maar we moeten voor al die patiënten blijven zorgen, ook de niet-gevaccineerden hebben recht op zorg. Deze marathon gaat nog wel even duren, hier zijn wel nog wel een jaar of twee mee bezig', verwacht Tanis.

Vaccineren

De cardioloog vindt wel dat mensen zelf mogen kiezen of ze zich laten vaccineren. 'We leven in een vrij land, met vrije keuzes. Maar die vrijheid heeft wel een keerzijde. De ziekenhuizen worden weer vol.'

'Ik vind het onverstandig dat mensen zich niet laten vaccineren, maar ik behandel elke week patiënten die onverstandige dingen doen. Zoals een patiënt met een tweede hartinfarct omdat hij z'n medicatie niet innam en doorrookte. Dan geven we de patiënt toch een tweede en als het moet derde of vierde kans.'

Reguliere zorg

Het kabinet houdt volgende week dinsdag weer een persconferentie over eventuele coronamaatregelen. Daarnaast zou Nederland ook de reguliere zorg beter moeten organiseren om de druk in de ziekenhuizen te voorkomen, aldus Tanis. Zo pleit hij voor een landelijk coördinatiepunt voor reguliere zorg. 'Dat is er voor Covid, er is een dashboard, zodat we precies weten in welke ziekenhuizen hoeveel patiënten liggen. Dat wordt netjes verdeeld.'

Voor de gewone zorg bestaat zoiets nog niet. 'Het kan zo zijn dat je voor een specifieke operatie in een bepaald ziekenhuis vier maanden moet wachten, maar je hebt geen idee dat 20 kilometer verder voor diezelfde operatie een wachttijd is van twee weken. Dat weten we niet, er is geen landelijk overzicht.' Volgens Tanis heeft de coronacrisis bewezen dat ziekenhuizen goed kunnen samenwerken. 'Laten we dat ook gaan regelen voor reguliere zorg.'