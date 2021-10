ADOpraat: ‘ADO zonder Verheydt is als een wesp zonder angel’

In het programma ‘ADOpraat’ bespreekt presentator Pim Markering het laatste nieuws over ADO Den Haag met vaste stamgasten van Leo’s Koffiehuis.

In deze aflevering:

– Groot feest, want ADO is voorlopig uit de zorgen: proflicentie blijft behouden en geen verdere puntenaftrek

– Wat is ADO zonder Verheydt? Over de nederlaag tegen Excelsior

– Wéér was het bier op in het stadion

– Vooruitblikken op De Graafschap – ADO Den Haag

ADOpraat is iedere dinsdagavond vanaf 19.00 u te zien op deze website, de Facebook- en Instagram pagina van Den Haag FM en vanaf woensdagmiddag 17.00 u op het tv-kanaal van Den Haag FM.