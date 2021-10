ADOpraat: ‘ADO zonder Verheydt is als een wesp zonder angel’

De Mussen en wijkbewoners blijven hopen op behoud van buurtcentrum in Schilderswijk

In de hoop buurtcentrum De Mussen in de huidige vorm te kunnen behouden zullen bewoners en organisaties uit de Schilderswijk woensdagavond een petitie met ruim 2.400 handtekeningen overhandigen aan de voorzitter van de commissie samenleving van de gemeenteraad. Daarmee roept men op om het buurtcentrum extra ondersteuning te geven zodat ze als zelfstandige welzijnsorganisatie door kan gaan.

Het buurthuis verkeert al jaren in financiële problemen. Het in 1926 opgerichte buurthuis komt structureel zo’n 300.000 euro tekort. Volgens De Mussen is dit tekort jarenlang gedekt met geld van externe projectgelden en private donaties. ‘Die ruimte kan de organisatie zich echter niet langer permitteren. Het oudste buurtcentrum van Nederland vraagt van de gemeente daarom meer maatwerk op onder andere de hypotheek en tegelijkertijd een gelijker speelveld voor de welzijnssubsidie, wat moet leiden tot extra financiële ruimte voor het welzijn in de wijk.’

Zelf zegt De Mussen een deel van het tekort, ongeveer de helft, te kunnen dekken door aanpassingen in de bedrijfsvoering en het oversluiten van de hypotheek. ‘Verder saneren leidt aantoonbaar tot een negatieve spiraal en is dus geen oplossing’, zo stelt men. ‘De gemeente zelf heeft echter geweigerd ook maar één van de geadviseerde stappen uit te voeren die volgens de rapporten noodzakelijk is voor een gezamenlijke oplossing van het tekort van De Mussen.’

Overnamescenario

Dat de gemeente werkt aan een overnamescenario en daarvoor, zoals mediapartner Omroep West meldde, praat met geïnteresseerde partijen is geen oplossing vindt men bij het buurthuis. ‘Het op te lossen tekort van zo’n anderhalve ton weegt wat ons betreft niet op tegen de vele nadelen van een overname’, stelt Nicoline Grötzebauch, directeur van De Mussen.

‘De ervaring leert dat kostenbesparingen die worden voorzien bij een overname uiteindelijk heel vaak tegenvallen en bovendien op gespannen voet staan met het behoud van de toegankelijkheid, persoonlijkheid en vertrouwelijkheid van de zorgvuldig opgebouwde welzijnsrelaties in de wijk. Het is bovendien opmerkelijk dat het College meent geen andere mogelijkheden te hebben terwijl het wel lukt om bijna drie miljoen per jaar te vinden voor de verliesgevende bedrijfsvoering van Amare.’

‘Alle hoop van De Mussen en de wijkbewoners ligt nu bij de gemeenteraad’

Met de overhandiging van de petitie hoopt Grötzebauch dat de gemeenteraad voor het centrum in de bres zal springen. ‘Alle hoop van De Mussen en de wijkbewoners ligt nu bij de gemeenteraad. Ik ben ervan overtuigd dat er een oplossing is te vinden gezien de onderzoeken die zijn verricht, de mogelijkheden van een gelijk speelveld en een servicepunt XL, en het nieuwe beleidskader voor welzijn dat voorligt. Een ultieme inspanning van de wethouder is, denken wij, gepast gezien het traject dat de gemeente samen met De Mussen tot nu toe al heeft doorlopen en het relatief kleine verschil dat nog resteert.’

De Mussen is het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. Het werd in 1926 opgericht door meester Jaap de Bruin om het beste uit de kinderen van de Schilderswijk naar boven te halen. Inmiddels richt het zich niet meer op kinderen alleen, maar op hele gezinnen en vooral ook vrouwen.

