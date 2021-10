Den Haag regelt permanente winteropvang voor daklozen

Dak- en thuislozen kunnen vanaf volgende week donderdag 24 uur per dag terecht voor opvang aan de opvanglocatie aan de Lozerhof. Op de locatie kunnen 160 personen worden opvangen. De permanente winteropvang blijft tot 1 april 2022. De gemeenteraad had het stadsbestuur eerder opgeroepen om een permanente winteropvang te realiseren.

‘De afgelopen periode is keihard gewerkt om slaapplekken voor de permanente winteropvang te realiseren. Dat was niet makkelijk. Een eigen plek geeft mensen veel rust, maar ook ruimte om aan de toekomst te werken. Daar gaat de permanente winteropvang bij helpen’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Het voormalige woon-zorgcentrum Lozerhof werd tijdens de lockdown afgelopen winter ook al ingezet om daklozen 24 uur per dag op te vangen. Ook dit jaar worden Hagenaars zonder eigen (t)huis 24 uur per dag opgevangen. De locatie wordt daar deze week geschikt voor gemaakt. Tevens zullen er meer begeleiders komen voor de bewoners, komen er dagactiviteiten en zijn er mensen beschikbaar om te zorgen voor de veiligheid in het pand. Die laatsten worden ook ingezet om eventuele overlast in de buurt tegen te gaan.

Den Haag is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opvang van alle daklozen uit de regio (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer). De permanente winteropvang zal ook voor hen beschikbaar zijn, wel moet er een duurzame relatie met Den Haag zijn. Mensen moeten bijvoorbeeld bekend zijn bij het Dak- en thuislozenloket, cliëntenorganisaties, Barka, opvanginstellingen of handhavers. Tijdens de winterkoudeperioden, wanneer de gevoelstempratuur onder nul komt, geldt de toelating volgens de reguliere winterkouderegeling