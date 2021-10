Historische fotowandeling door Laakkwartier moet wijkbewoners trots maken

Op verschillende plekken in Laakkwartier zijn historische foto’s te zien. De afbeeldingen laten zien hoe de wijk er vroeger uitzag. Woensdagochtend maakte een groepje bewoners een wandeling langs de vijf foto’s. ‘Het is ook wel is goed om de mooie kanten van de wijk te laten zien’, vertelt Lia Visser die het initiatief nam voor de historische fotowandeling.

Veel mensen die meeliepen koesteren herinneringen aan de historische plekken in de wijk. Bijvoorbeeld aan het badhuis aan de Paets van Troostwijkstraat. ‘Vroeger kreeg je kaartjes van de directeur van school en dan kon je er gratis heen. Wij gingen dan gezellig badderen. Anders werd je gewassen in de teil voor de kachel thuis’, zegt een van de deelnemers.

De bedoeling van de wandeling en de historische foto’s is om de bewoners zich weer trots op hun wijk te laten voelen. Voor Lia Visser die als bewoner met het idee van de wandeling kwam, heeft dat gewerkt. ‘We staan vaak in een kwaad daglicht, maar het is hier echt niet zo slecht.’

Volgende week woensdag is de wandeling voorlopig voor de laatste keer. De historische foto’s blijven uiteraard wel te zien.