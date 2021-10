Jongeren van Praktijkschool bouwen gigantische regenboogbrug: ‘Het is een middel om te kijken hoe het echt met ze gaat’

Man die omkwam bij tramdrama Ypenburg was dronken

Jongeren van Praktijkschool de Poort hebben aan de Leeghwaterkade bij de Haagse Hogeschool een grote gekleurde brug gebouwd. Het project is voor jongerenwerker Raymond van Bohemen een manier om er achter te komen hoe het na de coronacrisis met de jongeren gaat. ‘Je hoort vaak dat ze alleen maar depressief zijn.’

‘Toevallig viel het bij deze jongeren allemaal mee. Ze hebben, op een paar kleine dingetjes na, de coronatijd heel erg goed doorstaan’, zegt Raymond. Met de kleine dingentjes bedoelt hij het les krijgen vanuit huis. ‘Dat vonden ze echt heel lastig.’

De regenboogbrug kreeg dinsdag aan het eind van de dag een kleine tegenslag nadat een deel afbrak. Raymond is dat woensdag zelf aan het herstellen zodat het bouwwerk er voor de officiële onthulling goed uitziet. Dat is donderdagavond om 20.00 uur. Vervolgens blijft de brug twee weken in het water naast de Haagse Hogeschool liggen.