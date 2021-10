Politie houdt fietszadeldief aan in de buurt van station Den Haag Centraal

Kinderen stellen eigen gedragsregels op voor Heeswijkplein

Meer in

Op het Heeswijkplein in Moerwijk is dinsdagmiddag een bord met gedragsregels onthuld. De regels zijn door kinderen uit de buurt zelf opgesteld. Het moet de sfeer op het plein verbeteren.

‘Er waren best wat problemen in de wijk tussen de kinderen’, vertelt jongerenwerker Nouri Channo. ‘Denk aan ruzies, zwerfafval en vechten. De kinderen gaven elkaar niet de ruimte.’ Samen met een aantal kinderen bedacht hij de regels en dat resulteerde in het nieuwe bord.

Nouri denkt niet dat het bord met gedragsregels alle problemen in een keer oplost. ‘Ik zie het eerder als symbool. Dat de kinderen wel degelijk samen wat kunnen doen. Ze stonden vaak tegenover elkaar, maar dit hebben ze samen gedaan.’