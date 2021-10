Leden PvdA zetten Sewtahal alsnog op verkiezingslijst, ondanks verzet van afdelingsbestuur

De leden van de PvdA hebben Mairan Sewtahal alsnog op de kandidatenlijst gezet voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingscommissie bood hem de zevende plaats, maar lijsttrekker Martijn Balster en het afdelingsbestuur onder leiding van Lester von Meijenfeldt grepen in en weerden hem van de voorlopige kieslijst.

Dinsdagavond blijken de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering van de PvdA – zo’n negentig mensen aanwezig – het daar niet mee eens te zijn. In de warme zaal in het Koorenhuis aan de Prinsegracht duurt het bijna 2,5 uur voordat het de leden erin slagen om Sewtahal toch op de lijst te krijgen.

Voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Pierre Heijnen, legt allereerst uit dat hij Sewtahal juist als een aanwinst voor de partij ziet. ‘Hij is een kleine, hardwerkende sociale ondernemer, met stevige wortels in de Haagse en Hindoestaanse gemeenschap en met veel ervaring in campagnevoering’, zo luidt het pleidooi van Heijnen voor Sewtahal.

Kandidatuur van Sewtahal ‘risicovol’

Heijnen maakt ook duidelijk waarom het bestuur Sewtahal van de lijst wilde weren. ‘Het bestuur heeft de kandidatuur van Mairan als risicovol ingeschat. Hij heeft als makelaar namelijk woningen verhuurd binnen de huidige particuliere woningmarkt en wij willen als partij stevig ingrijpen in deze particuliere markt van woningverhuur in Den Haag. Wij willen bijvoorbeeld geen contracten meer voor bepaalde tijd hoewel dit in grote delen van de markt momenteel gebruikelijk is. Vanwege de zorgen over dit risico is door Martijn, Lester en mij met Mairan gesproken. Daarbij is – net als tijdens de twee gesprekken van Mairan met de commissie – niet gebleken dat er thans geldende wet- en regelgeving is overtreden of er anderszins risico’s zouden kunnen zijn. Mairan onderschrijft het verkiezingsprogramma en is zelfs bereid om zijn makelaarsactiviteiten in Nederland te beëindigen.’

Uit het verhaal van Heijnen blijkt ook lijsttrekker Balster mede verantwoordelijk te zijn voor het weren van Sewtahal van de lijst. ‘Desalniettemin zijn Martijn en het bestuur klaarblijkelijk tot een andere conclusie gekomen, namelijk om hem niet op de lijst te plaatsen’, aldus Heijnen.

Tijdelijke huurcontracten

Voorzitter Von Meijenfeldt van het afdelingsbestuur ziet Sewtahal als een uitstekende kandidaat, maar dat de zorgen over Sewtahals activiteiten als makelaar te groot zijn. De voorzitter spreekt telkens over de risico’s, maar wil niet uitleggen waar precies het pijnpunt zit, omdat hij dan in detail moet treden. Bronnen beweren eerder aan Den Haag FM dat Sewtahal ‘onfatsoenlijke’ huurprijzen zou hanteren en panden zou splitsen, maar daarover wordt met geen woord gerept.

Uiteindelijk doet hij dat toch een klein beetje en noemt hij de tijdelijke huurcontracten waarmee Sewtahal als makelaar werkt. Dit is niet verboden, maar staat haaks op de idealen van de Haagse PvdA en het woonbeleid dat Balster als wethouder uitvoert. Daarmee zou Sewtahal een gevaar kunnen vormen voor de PvdA, omdat alle pijlen in de campagne dan door andere partijen op hem worden gericht.

In de verdediging

‘Gelet op de ervaringen van de afgelopen vier jaar verwachten we dat er allemaal onterechte uitlatingen gaan komen, maar die ons zozeer in de verdediging zullen drukken dat je steeds tegen de bierkaai aan het vechten bent’, vertelt Von Meijenfeldt.

‘En ik voel enorm het gevoel, want dit is precies wat we in het bestuur ook voelden: je wil iemand recht doen. Je wil niet op basis van onterechte verwijten in de verdediging laten drukken. Maar wij vrezen dus echt – omdat dit [woonbeleid, red.] het kernthema is en die vervelende berichtgeving die we nu al hebben – dat dit voor de partij, maar ook voor de betrokkene zelf heel vervelend zal zijn, zoals het nu ook op een vervelende manier in de media terechtkomt.’

‘Merkwaardig verhaal’

‘Ik vind het verhaal heel merkwaardig’, zegt Atalay Celenk, een bekende sociaal ondernemer uit Transvaal. ‘De verdediging is slap en zwak.’ Een ander vult aan: ‘Op basis van angst – de slechtste motivatie mogelijk – gaan we iemand opzijschuiven. Als het sociaaldemocratische principe zou hebben geluisterd naar angst, dan waren we nu allemaal VVD’ers geweest.’

Een vrouw in de zaal wijst het bestuur erop dat er nu alleen maar mensen met academische titels in de top van de kandidatenlijst staan. Voor de balans zou het daarom beter zijn om Sewtahal toch een plek te geven op de lijst, stelt ze. Een jongedame die haar allereerste ledenvergadering meemaakt als lid van de Haagse PvdA vroeg zich af: ‘Heeft het bestuur ook eraan gedacht wat deze casus met jonge mensen doet die zich in de toekomst voor de PvdA zouden willen kandideren? Hebben jullie ook aan die risico’s gedacht?’

Plottwist

Na ruim een uur debat komen de leden en het bestuur tot de conclusie dat ze er niet samen uit gaan komen en besluiten ze om over te gaan tot de stemming. Per plek op de lijst stemmen de leden de kandidaten vast. Wouter Booij, oud-woordvoerder van de Haagse PvdA en landelijke PvdA, staat op de achtste plek. Maar de kandidaatstellingscommissie voorziet deze plek eigenlijk voor Sewtahal, in plaats van Booij. Booij voelt zich door de hele discussie oncomfortabel en trekt zich terug. Het blijkt de plottwist van de avond.

Daardoor neemt Sewtahal het op tegen een andere kandidaat voor de achtste plek op de lijst. Maar hij krijgt geen meerderheid. Daarna probeert hij nog zes keer op de lijst te komen. Bij de laatste poging lukt het hem: hij krijgt uiteindelijk plek negentien op de kandidatenlijst. Het leidt tot gejuich in de zaal. ‘Ik ben heel erg blij’, zegt Sewtahal na afloop tegen Den Haag FM. ‘Ik heb waardering voor de leden dat ik op de lijst mag komen. Ik had het niet verwacht’, geeft hij toe.

Samir Ahraui

Gejuich klinkt er ook bij een andere kandidaat, die hoger op de lijst wil komen. De kandidaatstellingscommissie zet Ahraui op de tiende plek, maar de huidige fractievertegenwoordiger wil graag hoger op de lijst. Dankzij een succesvolle interne campagne krijgt hij plek vijf toebedeeld, ten koste van Abdelali Kammyte.

‘Ik ben strijdbaar, vereerd en ontzettend dankbaar dat de leden op de prachtige plek vijf op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben geplaatst. Ik ga ervoor’, aldus Ahraui.

De top-20 van de kandidatenlijst van de PvdA Den Haag

1. Martijn Balster

2. Mikal Tseggai

3. Tim ’S Jongers

4. Janneke Holman

5. Samir Ahraui

6. Abdelali Kammyte

7. Suzanne Piet

9. Andrea Bartman

10. Redmer Marck

11. Chantal Linneman

12. Jonas Baart

13. Ab Waasdorp

14. Abdelkader Karbache

15. Femke Lee

16. Heleen van Luijn

17. Marko Fehres

18. Lobke Zandstra

19. Mairan Sewtahal

20. Roy Blokvoort

