Man die omkwam bij tramdrama Ypenburg was dronken

De man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Hij had een alcoholpromillage van 3,6. Dat blijkt uit toxicologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West. Ter vergelijking: je mag geen auto meer rijden als je meer dan 0,5 promille in je bloed hebt. Dat staat gelijk aan ongeveer twee glazen alcohol.

De 39-jarige Pawel Bernat kwam op de Rijswijkse Landingslaan in de Haagse wijk Ypenburg onder een tram en overleed. Volgens het OM is hij voor de tram geduwd door een 15-jarige jongen uit Den Haag. Deze jongen zit voorlopig vast.

Naast de tiener werden nog twee jongens van 15 en 18 jaar uit Den Haag aangehouden. Zij zijn inmiddels vrijgelaten, omdat volgens het OM duidelijk is dat zij de man niet geduwd hebben. Wel worden zij mogelijk nog vervolgd omdat ze het Poolse slachtoffer achter hebben gelaten na het ongeluk en met de 15-jarige hoofdverdachte zijn gevlucht.

Foto: Omroep West

