Museumkwartier gebruikt Augmented Reality voor historische wandelroute

Een nieuwe Augmented Reality-route in het Museumkwartier moet er voor zorgen dat liefhebbers een bijzondere, historische ontdekkingstocht kunnen maken. Wethouder Saskia Bruines (D66) en Tjeerd Vrij van de Stichting Museumkwartier Den Haag hebben maandag het startsein voor de tocht gegeven door de grote Zegelsteen op het Toernooiveld te onthullen. De tocht is onderdeel van de plannen om het Museumkwartier nadrukkelijk op de kaart te zetten en te promoten als culturele hotspot.

De Zegelsteen op het Toernooiveld is het startpunt van de route die langs elf locaties gaat. Daar is een voor de gevels van culturele instellingen een QR-code aanwezig, wanneer deze wordt gescand ‘ontdek je hoe een persoon (of object) heeft bijgedragen aan het Museumkwartier’. Daarnaast maakt de techniek het mogelijk om met de hoofdrolspelers (waaronder een jonge Mozart of architect Marcel Breuer) op de foto te gaan. De nieuwe AR-route in de historische Haagse binnenstad is een initiatief van de Stichting Museumkwartier en de gemeente Den Haag.

‘Het Museumkwartier is ontzettend belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. De AR-route en zegelsteen die vandaag zijn onthuld dragen bij aan de levendigheid en bekendheid van het gebied. Ik hoop dat de inwoners en mensen die een bezoek brengen aan onze stad, hierdoor de weg naar het Museumkwartier nog beter weten te vinden’, zegt wethouder Bruines.