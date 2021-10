Jongeren van Praktijkschool bouwen gigantische regenboogbrug: ‘Het is een middel om te kijken hoe het echt met ze gaat’

Politie houdt fietszadeldief aan in de buurt van station Den Haag Centraal

Een fietszadeldief heeft buitgemaakt is in de nacht van dinsdag op woensdag door de politie aangehouden. Dat gebeurde in de omgeving van station Den Haag Centraal.

De verdachte werd in de omgeving van de Lekstraat aangetroffen met dertien fietszadels in zijn bezit. Deze zouden in hetzelfde gebied van verschillende fietsen zijn gehaald, meldt nieuwssite Regio 15.

Aangifte

De politie roept via sociale media op om aangifte te doen als je nu een zadel mist nadat je fiets in die omgeving heeft gestaan.