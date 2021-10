Wilde achtervolging van Den Haag naar Maarssen, automobilist gearresteerd

Een wilde achtervolging die dinsdagavond begon in Den Haag is geëindigd in het Utrechtse Maarssen. Een 29-jarige automobilist die volgens de politie ‘zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde’ en ‘de verkeersveiligheid ernstig in gevaar bracht’ is aangehouden.

De bestuurder sloeg in Den Haag op de vlucht voor de politie en reed via de A12 naar Utrecht. Volgens RTV Utrecht zijn snelheden van 190 kilometer per uur gehaald. De auto kwam uiteindelijk rond 22.00 uur tot stilstand in een woonwijk in Maarssen. De Utrechtse politie kon de man daar aanhouden.

Op een filmpje van de achtervolging is te zien dat ruim tien politieauto’s achter de auto aanrijden. Ook de politiehelikopter werd ingezet. In de auto zou volgens RTV Utrecht illegaal vuurwerk zijn gevonden.