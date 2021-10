Fonda Sahla (D66) in de Tweede Kamer: ‘Ik ga Wilders gewoon groeten’

Gemeenteraadslid Fonda Sahla (D66) werd woensdag beëdigd in de Tweede Kamer. Ondanks dat ze door de meeste mensen hartelijk werd ontvangen, was niet iedereen enthousiast. Geert Wilders twitterde iets over Sahla’s hoofddoek. Als ze Wilders tegenkomt in de Kamer gaat ze hem ook gewoon groeten. ‘Dan gaan we kennismaken.’

‘Het is niet leuk, een felicitatie was veel leuker geweest, maar het was wel te verwachten. Hij is heel voorspelbaar’. zegt ze in Haags Bakkie. Sahla had niet de behoefte er online op te reageren. ‘Het moet om de inhoud gaan. Het gaat er niet om wat ik aandoe, maar wat ik kan bijdragen. En er waren genoeg mensen die reageerden op zijn tweet. Dat was voldoening genoeg.’

D66-leider Sigrid Kaag reageerde op de tweet met: ‘Haar naam is Fonda Sahla! Raadslid. Zzp’er. Mantelzorger. Moeder. En de komende maanden Kamerlid voor #D66. Haagse kracht uit Transvaal. Verrijking voor het Nederlands parlement.’

Vandaag weer een hoofddoek beëdigd nog even en we zijn niet alleen vreemde in eigen land maar ook in eigen parlement, https://t.co/kqgwI72YVh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 27, 2021



Fonda Sahla vervangt de komende vier maanden Kamerlid Rens Raemakers. ‘Daar zeg je geen nee tegen. Het is ontzettend eervol.’ In de Tweede Kamer gaat Sahla aan de slag met de portefeuilles jeugdzorg en participatiewet. Om haar werk daar goed te kunnen doen neemt ze op 4 november afscheid van de Haagse gemeenteraad . ‘Ik had het naast elkaar mogen doen, maar vond het voor de stad niet eerlijk. Het raadswerk is vaak op woensdag en donderdag, in de Tweede Kamer gebeurt dan ook het meest. Dan zou ik het half doen. Dat is naar de stad niet eerlijk. Als je iets doet, moet je het goed doen’, vindt Sahla.

Aangezien de plek in de Tweede Kamer nu tijdelijk is, staat ze wel weer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ‘Als ik stop in de Tweede Kamer ga ik weer voor de gemeenteraad, want in Den Haag is er ook nog heel veel werk te doen.’

Formatie

Sahla stond bij de Tweede Kamerverkiezingen op plek 27 van de lijst van D66. Als deze formatie lukt en D66 komt weer in de regering, dan zou het kunnen dat Sahla de Tweede Kamer ingaat . D66 haalde bij de verkiezingen 24 zetels, maar aangezien de partij ook dan ministers en staatssecretarissen levert, schuift Sahla wat plekjes op en komt ze in de Kamer.

‘Dus wie weet mag ik blijven of mag ik nog keer iemand vervangen. Toen ik me kandideerde hoopte ik eens ergens aan te schuiven, dat het nu al mag, is ontzettend gaaf. Als je die kans kan krijgen moet je die meteen grijpen.’

Kansen

Dat is ook precies waarom Sahla de politiek in ging. ‘Ik heb me altijd ingezet voor kansen en kansengelijkheid. Mijn doel is dat het niet uit mag maken uit wat voor gezin je komt of in welke wijk je woont. Om alle kansen te benutten die andere kinderen in andere wijken ook krijgen.’

Ik zit nu echt wel in de Eredivisie

Dat begon bij haar bij het onderwijs. Sahla ging in de medezeggenschapsraad van een basisschool en ging in gesprek met een schooldirecteur. ‘Die vertelde heel vaak: daar ga ik niet over.’ Het motiveert Sahla om verder het onderwijs in te duiken. ‘Ik mocht meepraten over 52 scholen in Den Haag. Daar werd ook vaak gezegd: daar ga ik niet over, wij zijn afhankelijk van de gemeenteraad.’ En zelfs nu ze raadslid is hoort ze ook de wethouder zeggen: “Daar ga ik niet over”. Nu zit Sahla op de plek waar ze er wel over gaan. ‘Ik zit nu echt wel in de Eredivisie. Dat was echt wel een stip op de horizon.’

[instagram:https://www.instagram.com/p/CViPFfoADdX/]