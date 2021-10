Haagse Invloeden: Janet Ramesar en hoogleraar Arjen Boin

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden op Den Haag FM: Janet Ramesar over haar hoge plek op de SP-kandidatenlijst en hoogleraar crisiscommunicatie Arjen Boin over de coronapersconferentie van aanstaande dinsdag.

Janet Ramesar is misschien wel het bekendste gezicht van de ouders van de toeslagenaffaire. Een schandaal dat nog verre van opgelost is en waarover dagelijks nog nieuws binnenkomt. En hoewel de toeslagenaffaire nog steeds een grote rol speelt, is Janet natuurlijk veel meer dan alleen het gezicht daarvan. Het leven lacht haar steeds meer tegemoet, én ze heeft ambities. Zo staat ze op plek 3 als kandidaat raadslid namens de SP voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wat wil zij bereiken in Den Haag?

En met hoogleraar en communicatie-expert Arjen Boin blik ik vooruit op de coronapersconferentie van volgende week dinsdag. Arjen is kritisch op de communicatiestrategie van het kabinet tijdens de coronacrisis en vindt dat het kabinet ook in de aanloop van deze persconferentie al met een achterstand begint. Ook waarschuwt hij al langer voor het uitsluiten en beperken van ongevaccineerden.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanaf de bibliotheek aan het Spui