Jongeren van Stichting READY maken eigen documentaire

Op het YouTube-kanaal van Den Haag FM is vanaf donderdag de documentaire van Community Heroes te zien. De film is tot stand gekomen met medewerking van jongeren die zichzelf willen ontwikkelen en daarom meedoen met Community Heroes van Stichting READY (Reinvent Everything And Discover Yourself).

De jongeren uit stadsdeel Centrum hebben flink meegewerkt aan de documentatie. ‘Ze hebben de interviews zelf gedaan, vragen bedacht en de hele visie is door ze bedacht’, vertelden Soukaina Aknouch en jongerencoach Ayoub Aydin van Stichting Ready in Haags Bakkie.

In samenlevingspark SPARK organiseerden de jongeren in augustus Kitchen Heroes 070, een kookwedstrijd, gecombineerd met een buurtfeest. Hoe de dag is verlopen is te zien in de documentaire, daarnaast is een beeld te zien van het hele traject wat de jongeren in 20 weken tijd hebben doorlopen. ‘Een ander doel was om vier maatschappelijke onderwerpen (mentaal welbevinden, migranten, invloeden social media en jeugdcriminaliteit) in het daglicht te brengen waar we nauwelijks iets over horen.’

Stichting READY helpt jongeren van 14 tot 27 jaar oud uit Laak, Segbroek, Centrum, Scheveningen, Haagse Hout en Escamp. In 20 weken tijd krijgen jongeren allerlei trainingen die bijdragen aan hun ontwikkeling en de ontwikkeling van hun talenten. ‘Het zijn vooral jongeren die een maatschappelijke impact willen maken aan Den Haag, de wereld of de mensen.’ De vraag wat jongeren zelf willen leren staat daarbij centraal, legt Aknouch uit. ‘Als een jongeren bijvoorbeeld ergens mee zit, zoals zelfvertrouwen, dan passen we onze meetings daarop aan.’

READY Awards

Op vrijdag worden de landelijke READY Awards uitgereikt. Team Den Haag is in totaal acht keer genomineerd voor een onderscheiding, onder meer voor het evenement met de meeste bezoekers, het evenement met de meeste impact op talentontwikkeling en het evenement met de grootste maatschappelijke impact.

De documentaire Community Heroes is vanaf donderdag te zien op het YouTube-kanaal van Den Haag FM.

