Lijsttrekker en wethouder Anne Mulder (VVD) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag lijsttrekker en wethouder Anne Mulder (VVD) te gast.

De VVD in Den Haag wil meer bouwen voor mensen met een middeninkomen en minder voor de Hagenaars met een kleine beurs. Tegelijkertijd moeten de lasten omlaag. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij dat afgelopen zaterdag is vastgesteld. De VVD wil af van de huidige norm die stelt dat in de stad dertig procent sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Volgens lijsttrekker Anne Mulder is het de kern van het verkiezingsprogramma ‘Samen aan de slag. Voor een veilig en vrij Den Haag’ dat de partij de zorgen en problemen van de Hagenaars wil oplossen. Hoe ziet Mulder de toekomst van de stad? En hoe gaat hij de gemeenteraadsverkiezingen in?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

Podcast