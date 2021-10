PvdA’er Wouter Booij wil niet op kieslijst: ‘Witte mannen moeten hun door privilege gekregen ruimte opgeven’

Een opmerkelijk betoog van PvdA’er Wouter Booij: hij heeft zich dinsdag tijdens het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen teruggetrokken, omdat hij vindt dat witte mannen hun ruimte moeten opgeven voor anderen. ‘Ik vind het niet goed voor de politiek als mannen meer ruimte krijgen op de lijst dan vrouwen’, zei hij een dag later in een verklaring. Door zijn keuze is het aantal vrouwen in de top van de lijst ‘beter in verhouding’, vond hij.

Booij stond op de achtste plaats op de voorlopige kandidatenlijst, maar doordat huidig fractievertegenwoordiger Samir Ahraui door de leden omhoog gestemd van plek tien naar plek vijf, zouden er meer mannen dan vrouwen in de top-10 komen – als Booij de achtste plek zou krijgen. ‘Toen heb ik mij teruggetrokken van de lijst. Ik vind het niet goed voor de politiek als mannen meer ruimte krijgen op de lijst dan vrouwen’, lichtte Booij toe.

Hij noemde het ‘een belangrijk principe’. Booij: ‘Als (witte) mannen hun – mede door privilege gekregen – ruimte niet opgeven, komt het nooit goed met eerlijke representatie in de politiek. Mensen van kleur en vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de politieke arena. Dat zie je als je bijvoorbeeld kandidatenlijsten vergelijkt met de samenstelling van de stad.’

Andere PvdA’er bijna van lijst verwijderd

De vergadering van de PvdA-leden was sowieso uitzonderlijk. Het draaide vooral om kandidaat-raadslid Mairan Sewtahal, die door de kandidaatstellingscommissie op de zevende plaats was gezet. Maar lijsttrekker Martijn Balster en het afdelingsbestuur werd hij van de lijst afgevoerd.

Dat deden zij vanwege het feit dat Sewtahal als makelaar tijdelijke huurcontracten afsluit. Dit is niet verboden, maar staat haaks op de idealen van de Haagse PvdA en het woonbeleid dat Balster als wethouder uitvoert. Daarmee zou Sewtahal een gevaar kunnen vormen voor de PvdA, omdat alle pijlen in de campagne dan door andere partijen op hem worden gericht.

‘Niet verwacht’

Tot zeven keer toe probeerde Sewtahal op de lijst te komen. Uiteindelijk gaven de PvdA-leden hem de negentiende plek op de kandidatenlijst. ‘Ik heb waardering voor de leden dat ik op de lijst mag komen. Ik had het niet verwacht’, gaf hij toe.

Top-20 kandidatenlijst PvdA Den Haag

1. Martijn Balster

2. Mikal Tseggai

3. Tim ’S Jongers

4. Janneke Holman

5. Samir Ahraui

6. Abdelali Kammyte

7. Suzanne Piet

8. Charlotte Cammelbeeck

9. Andrea Bartman

10. Redmer Marck

11. Chantal Linneman

12. Jonas Baart

13. Ab Waasdorp

14. Abdelkader Karbache

15. Femke Lee

16. Heleen van Luijn

17. Marko Fehres

18. Lobke Zandstra

19. Mairan Sewtahal

20. Roy Blokvoort

