Stadhuis krijgt genderneutrale toiletten: ‘De nood is hoog’

In het stadhuis en andere gemeentelijke panden in Den Haag komen genderneutrale toiletten. Wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) heeft beloofd dat het eerste genderneutrale toilet v贸贸r de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar open zal zijn, aldus mediapartner Omroep West.

In de raad wordt al langer bij het college aangedrongen op toiletten in gemeentelijke panden die niet specifiek voor mannen of vrouwen zijn. Tot nu toe zat er weinig schot in de zaak, maar volgens raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren is inmiddels ‘de nood vrij hoog’. ‘Ik hoor het college al vaker zeggen dat eraan gewerkt wordt, maar wanneer is de nood voor het college zo hoog, dat genderneutrale mensen eindelijk eens naar het toilet kunnen?’, zei Smit donderdag in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Wethouder Kapteijns, die een paar weken geleden de opgestapte wethouder Bert van Alphen opvolgde, beloofde de zaak met ‘extra urgentie’ op te pakken. ‘Er wordt een inventarisatie gemaakt van geschikte plekken en we voeren gesprekken met de faciliterende dienst. Maar mij is verteld dat het realiseren van genderneutrale toiletten meer voeten in de aarde heeft dan alleen een sticker op de deur plakken.’

Persoonlijke ambitie

Toch is het ook zijn persoonlijke ambitie om vaart achter de kwestie te zetten, zei Kapteijns. ‘Daarom zeg ik toe dat de eerste genderneutrale toilet v贸贸r de verkiezingen is gerealiseerd.’

Robin Smit is blij met de belofte en noemt het een doorbraak. ‘De toiletten voor iedereen zijn belangrijk omdat de hokjes confronterend zijn voor de mensen die zich daar niet mee identificeren’, reageert hij. ‘Een genderneutraal toilet is voor iedereen toegankelijk: man, vrouw, trans en non-binair. Eigenlijk is het net zo gewoon als de wc thuis, die ook voor iedereen toegankelijk is. En het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld ouders gemakkelijk hun kind kunnen begeleiden naar de toilet.’

Gehandicaptentoilet

Volgens Smit worden deze mensen nu verwezen naar de gehandicapten toilet. ‘Maar transpersonen of non-binaire personen hebben geen handicap’, zegt hij. ‘Ik ben daarom blij dat na meermaals aanjagen van de Partij voor de Dieren deze inclusieve voorziening er eindelijk komt.’

Foto: ANP