Winteropvang daklozen moet niet bij deze ene winter blijven, vinden Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP

Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad zijn blij dat dak- en thuislozen vanaf volgende week donderdag 24 uur per dag terechtkunnen voor opvang aan de opvanglocatie aan de Lozerhof.

‘Gelukkig is deze winter voor iedereen de noodopvang toegankelijk ongeacht de weersomstandigheden’, zegt raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren. ‘Maar het moet niet bij deze ene winter blijven. Den Haag moet het nu ook structureel regelen.’

Fractieleider Judith Klokkenburg van ChristenUnie/SGP vult aan: ‘Het is te zot voor woorden om mensen bij vrieskou alleen ’s nachts op te vangen. Een hele winter, ook overdag, dat is meer humaan en passend bij de stad van Vrede en recht. Fijn dat daarmee de motie nu wordt uitgevoerd, maar triest dat we als raad zo moesten aandringen om het geregeld te krijgen.’

Op de locatie kunnen 160 personen worden opvangen. De permanente winteropvang blijft tot 1 april 2022. De gemeenteraad had het stadsbestuur eerder al opgeroepen om een permanente winteropvang te realiseren.

