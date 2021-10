Jongeren leren in escaperoom over gevaren van naaktfoto’s doorsturen: ‘Ik zou het meteen verwijderen’

Afsluiting Utrechtsebaan gaat voorlopig niet door

De maandenlange afsluiting van de Utrechtsebaan gaat voorlopig niet door. Dat bevestigt de woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66) na berichtgeving van het AD. De nieuwe datum van de werkzaamheden is nog niet bekend. ‘We werken nu aan een nieuwe planning’, zegt de woordvoerder.

De Utrechtsebaan zou tot maart 2022 gedeeltelijk dichtgaan voor renovatie . Het was de bedoeling dat de Utrechtsebaan de stad uit dicht zou gaan. De weg is 45 jaar oud en moet nodig onderhouden worden. De betonnen wanden moeten worden opgeknapt, het wegdek vervangen en heeft nieuwe verkeerstechnische installaties nodig.

Maar dat gaat dus voorlopig nog niet gebeuren. Om een nieuwe datum te vinden voor de werkzaamheden is volgens de woordvoerder een heel gepuzzel, omdat er rekening gehouden moet worden met andere werkzaamheden in de stad. ‘Het is vervelend als je aan de Utrechtsebaan klust, dat er dan elders problemen ontstaan waardoor het verkeer opstroopt.’

De woordvoerder kon niet zeggen waarom de werkzaamheden zijn uitgesteld. Zodra de nieuwe planning af is, wordt de gemeenteraad geïnformeerd en dan wordt ook de reden van het uitstel bekend. Totdat de raad is geïnformeerd kan de woordvoerder niks zeggen over de reden van de vertraging.

Minder toeristen

Volgens Arnoud Broekhuis van de ANWB was de komende maanden een goede periode om de wegwerkzaamheden uit te voeren. ‘Je hebt dan wel drukte, maar nog niet het toeristenseizoen.’ Volgens Broekhuis zijn toeristen niet bekend met alternatieve routes in Den Haag. ‘Die weten niet beter dan de A12 en de Utrechtsebaan.’

Wat dat betreft was het een voordeel als de weg weer open zou gaan in het voorjaar. ‘Maar ik neem aan dat de gemeente alle scenario’s doorneemt.’ Broekhuis denkt niet dat de vrees voor veel files in de donkere maanden de reden is voor het uitstel. ‘Dat weet je van tevoren ook.’

Omleidingen

Belangrijk is wel dat grote projecten ver van tevoren worden aangekondigd bij weggebruikers, aldus Broekhuis. Uiteindelijk komt het met de omleidingen dan wel goed, denkt hij. ‘In het begin zou het wennen zijn voor mensen die de stad uitgaan, maar we weten uit ervaring dat de automobilist uiteindelijk zijn weg wel vindt.’

En er zijn genoeg alternatieven. Het verkeer kan via de Rotterdamsebaan, de N44 bij Wassenaar, Den Haag Zuidwest (de Wippolderlaan via Wateringseveld) en de N14. ‘Op zich moet dat zich kunnen verspreiden’, verwacht Broekhuis.