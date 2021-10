Jongeren leren in escaperoom over gevaren van naaktfoto’s doorsturen: ‘Ik zou het meteen verwijderen’

Routes bus 25 en 26 aangepast vanwege werkzaamheden Veluweplein

De HTM past de routes aan van bus 25 en 26, omdat de bussen nu vaak vertraging hebben door verkeersdrukte bij het Veluweplein. Daar wordt aan de weg gewerkt waardoor het er drukker is dan normaal. Nu de werkzaamheden langer gaan duren heeft HTM besloten de routes van de twee bussen aan te passen.

Vanaf 3 november rijdt bus 25 de normale route tot halte Leyweg en vandaaruit naar knooppunt Leyenburg. De halten tussen den Leyweg en de Grote Markt komen voor bus 25 te vervallen. Reizigers die naar de Haagse Markt willen kunnen bij Leyenburg overstappen op tram 6. Wie naar het HMC Westeinde en het centrum wil kan overstappen op tram 4.

Bus 26 rijdt een kleine omleiding. De halten Barneveldstraat, De la Reyweg en Soestdijkseplein komen te vervallen. Er komt een tijdelijke halte voor bus 26 op de hoek van de Vreeswijkstraat en de Soestdijksekade.

Vertraging

De HTM heeft besloten deze busroutes aan te passen omdat de vertraging nu geregeld oploopt van vijftien minuten tot een half uur. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstregeling van andere bussen, omdat buschauffeurs tijdens hun dienst wisselen van bus. Door de vertraging van bus 25, heeft bus 21 ook weer vertraging. Dat is volgens HTM ook niet goed voor de rusttijden van de chauffeurs.

Het Veluweplein is afgesloten vanwege onderhoud aan de kruising en de rotonde. Hoe lang de aanpassingen duren is nog niet bekend. ‘HTM betreurt het deze maatregelen te moeten treffen waarmee we reizigers duperen. Helaas zien we op dit moment geen andere mogelijkheid’, aldus het vervoersbedrijf.

Foto ter illustratie: HTM