Sharaf wint prijs voor beste McDonald’s-manager ter wereld: ‘Een kroon op ons harde werk’

Sharaf Aziz is de beste restaurantmanager van McDonald’s ter wereld. Dat heeft de hamburgerketen bekendgemaakt. Hij wint de Ray Kroc Award, vernoemd naar de oprichter van de McDonalds. Sharaf werkt al 17 jaar bij “de Mac” en is nu vier jaar manager bij de vestiging Escamplaan. ‘Ik vind het enorm bijzonder dat ik deze award mag ontvangen’, aldus Sharaf in een reactie.

De award is de hoogste erkenning binnen McDonald’s voor buitengewone prestaties en resultaten van Restaurant Managers, aldus het bedrijf. ‘Dit is vooral een hele mooie erkenning voor het gehele restaurantteam. We doen elke weer ons best om onze gasten de beste ervaring te bieden en kijken daarbij altijd naar nieuwe mogelijkheden om te innoveren en te groeien, met als doel het bezorgen van spontane geluksmomentjes. Ik wil iedereen die daaraan bijdraagt graag bedanken, dit is echt de kroon op ons harde en leuke werk’, aldus Sharaf.

Ook McDonalds Nederland is blij met hun winnaar. ‘Ik ben ontzettend trots dat Sharaf deze award in ontvangst mag nemen als blijk van waardering voor zijn werk. En die is dik verdiend. Sharaf werkt hard om het iedere dag nóg beter te doen voor onze gasten. Dankzij zijn visie, ondernemerschap en moed is het restaurant de laatste jaren uitgegroeid tot een van de best bezochte restaurants van Nederland. Sharaf is met recht één van de beste Restaurant Managers ter wereld’, aldus landelijk manager Erik Volkerijk.

Prijs in 2016

Sharaf wint naast de award nog een reis naar Orlando in Florida. Daar wordt de award aan hem uitgereikt. Ook krijgt hij nog een cheque. In 2016 won de manager van locatie Escamplaan ook al een prijs voor beste manager. Toen werd Patrick van Vliet gekozen tot beste manager van McDonald’s Nederland.

Foto: McDonald’s Nederland