Zwarte schimmel, kapotte elpees en gevallen radiator: Eva zit al jaren in lekkage

Bij binnenkomst in haar appartement zijn de sporen van lekkage niet goed zichtbaar. Foto’s en filmpjes uit het verleden bewijzen dat de zwarte schimmel en waterschade vakkundig zijn weggewerkt, maar onder de laag verf nog steeds aanwezig zijn. Eén kamertje verder, de slaapruimte, laat zien dat de oorzaak van de lekkage nog niet is aangepakt: de radiator ligt op de vloer, in mei van dit jaar losgekomen van een muur, die door de vochtigheid aanvoelt als crêpepapier. ‘Als een radiator naar beneden komt, ben ik niet heel gerust over het plafond.’

Het is de realiteit waar de 25-jarige Eva al vier jaar in zit. Toen zij in haar huurwoning van Staedion aan de Stationsweg kwam te wonen, merkte ze al snel dat er water lekte vanuit het plafond. ‘Toen heb ik met mijn toenmalige bovenbuurvrouw contact gehad. Zij zei dat zij al vijf jaar last had van de lekkage. Daar schrok ik van.’

Nachten met emmers

Met die opmerking begon het op-en-neer contact met Staedion. En iedere keer met onbevredigende resultaten. ‘Dan bel ik het spoednummer, wordt er beloofd langs te komen, wordt iets aan elkaar getimmerd, en vervolgens komt de lekkage weer terug.’

En niet zonder gevolgen. Naast de radiator die van de muur is gekomen, is een deel van Eva haar elpee-collectie naar de knoppen.’ De vloer is gaan bobbelen, de fundering, het water loopt in de plinten’, aldus Eva, die een filmpje laat zien waar de druppels uit de deurpost druipen. ‘Veel mensen vinden het romantisch om met de regen in bed te liggen, ik ben dan angstig met emmers in de weer.’

Week 47

Het ‘slurpt aan het woongenot’ van Eva. Veel mailtjes van Eva aan Staedion bleven onbeantwoord. ‘Ik heb drie jaar lang geen vást contactpersoon gehad. Ik moest er een Facebookbericht aan wagen tot dat er iemand mijn dossier kreeg. Daarvoor kwam ik niet eens door de klantenservice heen. Ik voel me geghost, op maar even in millenial-taal te blijven.’

Staedion steekt tegenover Den Haag FM de hand in eigen boezem. ‘Het heeft inderdaad veel te lang geduurd, maar we hebben wel steeds gehandeld. Daar is mevrouw Van der Zee echter onvoldoende mee geholpen en hopen dat het écht in week 47 afgelopen is’, vertelt een woordvoerder. Eva erkent dat er in het begin veel houtje-touwtje oplossingen de revue hebben gepasseerd, maar dat het contact tussen Eva en Staedion hakkelig loopt blijkt wel uit het feit dat het nieuws over dat de renovatie in week 47 eerder aan Den Haag FM was vertelt, dan aan Eva.

Schoorsteen

Weinig contact met Staedion, laat tot geen antwoorden krijgen, halfbakken renovaties: sinds 2019 stapelt het zich op voor Eva. Een zaak bij de huurcommissie zorgt voor een flinke huurverlaging voor Eva: die nu ongeveer driehonderd euro minder per maand betaalt. Fijn vindt ze dat, maar het voelt voor haar ook als wegpesten. ‘Alsof ik word afgekocht. Zo van: “We wachten wel tot je weggaat en dan regelen we het”. Want sinds ik de huurcommissiezaak heb gewonnen, is er niets meer gebeurd.’

Staedion beloofd daar dus nu verandering in te brengen, door in de week van maandag 22 november te renoveren. ‘We gaan de radiator herstellen en alles netjes maken’, aldus de woordvoerder van het huurbedrijf. Volgens haar is de oorzaak nu definitief gevonden, in de gezamenlijke schoorsteen. ‘We hopen echt dat we de oorzaak te pakken hebben.’

Voor Eva is druppel die de emmer deed overlopen al lang geleden gevallen. ‘Ik ben klaar met dit huis. Ik heb mentale schade en raak in paniek bij iedere druppel die ik zie. Dit alles had twee jaar geleden al geregeld moeten zijn.’