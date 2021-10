Caroline (30) streed tegen onveiligheid en straatintimidatie, nu staat ze als hoogste nieuwkomer op D66-lijst

De Haagse leden van D66 hebben de 30-jarige Caroline Verduin op de vierde plek gezet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is daarmee de hoogste nieuwkomer op de lijst.

Caroline is onder andere bekend als een van de acht initiatiefnemers van het Haagse Vrouwen Manifest. In dat manifest gaan de vrouwen de strijd aan met onveiligheid en straatintimidatie. In het stuk staan tien voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De onderwerpen: veiligheid op straat, thuis en financiële onafhankelijkheid.

In het dagelijks leven werkt ze als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van D66. Daarnaast is ze voorzitter van de Haagse afdeling van het Els Borst Netwerk, een netwerk van vrouwen en mannen van D66 om vrouwen te ondersteunen en empoweren om zo hun inzet binnen en buiten de politiek te vergroten. Ze krijgt het nog drukker, want ze is ook campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op sociale media bericht Caroline dagelijks over thema’s die ze belangrijk vindt, zoals genderongelijkheid, racisme, discriminatie en klimaat.

‘Den Haag moet een stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen’

Het Haagse Vrouwen Manifest begon met gesprekken tussen vriendinnen. Over de sleutel in je hand als je ’s avonds alleen naar huis fietst, het berichtje dat je stuurt waarin staat dat je veilig thuis bent gekomen of over die keer dat je lastig bent gevallen tijdens het uitgaan. ‘Door al die gesprekken werd ik me steeds meer bewust van het feit: er is iets mis. Er moet iets gebeuren’, vertelt Caroline over de start van haar initiatief.

Ze is daarom blij dat ze op een verkiesbare plek staat op de D66-lijst, omdat ze vanuit de lokale politiek het verschil wil maken. ‘Of je nu vrouw of man bent, bent geboren in Marokko, Polen of Nederland: Den Haag moet een stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar je in goede gezondheid lang kan leven en waar je kan genieten van het groen. Daar wil ik mij komende jaren voor inzetten.’

Top-10

In de top-10 van de D66-lijst staan na lijsttrekker (en wethouder) Robert van Asten verder namen van de huidige gemeenteraadsleden, zoals fractievoorzitter Dennis Groenewold (2) en de raadsleden Marieke van Doorn (3) en Marije Mostert (5). Fonda Sahla staat op de zesde plaats en was tot voor kort gemeenteraadslid, maar stapte deze week tijdelijk over naar de Tweede Kamer. De top-10 wordt compleet gemaakt door Yousef Assad (7), Joren Noorlander (9) en Peter Mekers (10).

De huidige raadsleden Birgül Özmen (42) en Daniël Scheper (43) zijn de lijstduwers op de kandidatenlijst. Zij hebben aangegeven niet terug te willen keren in de Haagse gemeenteraad.

