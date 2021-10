Horeca zet zich na coronacrisis in voor dak- en thuislozen: ‘Iedereen heeft recht op lekker eten’

De organisatoren van de Haagse Horecabeurs gaan gerechten klaarmaken voor het Leger des Heils. Onder het mom van: ‘Wij hadden het zwaar, maar zij hebben het altijd zwaar en mogen ook wel eens verwend worden’ worden er tijdens de beurs van 9 en 10 november maaltijdboxen uitgereikt aan dak- en thuislozen.

De horeca heeft door de coronacrisis flink te verduren gehad. Nu alles weer open is, vinden de organisatoren van de Haagse Horecabeurzen het tijd om iets te doen voor mensen die het constant flink te verduren hebben. Daarom gaan zij voedselpakketten weggeven aan bijvoorbeeld het Leger des Heils aan de Wagenstraat.

‘Het wordt uiteraard geleverd in plasticvrije bakjes, want wij houden allemaal van Den Haag’, aldus de organisatie. Wat er precies in de pakketten zit, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Noordzeevis uit Scheveningen een partner is van de campagne. ‘Iedereen heeft recht op lekker eten.’

Haagse Horecabeurs

De Grote Kerk is woensdag 9 en donderdag 10 november het toneel voor de Haagse Horecabeurs waar horecaondernemers, bedrijfsleiders, chef-koks en leveranciers samen komen. Twee dagen lang zijn er netwerkbijeenkomsten, masterclasses en er worden awards uitgereikt.

Er is tijdens deze beurs ruimte om te netwerken, zijn er masterclasses en worden er awards uitgereikt in drie categorieën: Beste Nieuwkomer, Beste Gebruik Noordzeevis en Vriendelijkste Bediening. De prijzen worden uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.

