Jongen van 14 jaar overleden door koolmonoxide in woning aan Melis Stokelaan

Een 14-jarige jongen uit Den Haag is zaterdagmiddag overleden nadat hij werd aangetroffen in een woning met een hoge concentratie koolmonoxide aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Dat meldt de politie aan mediapartner Omroep West. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident.

Na de ontdekking van koolmonoxide in het appartementencomplex zaterdag, werden zeven mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om twee bewoners en om vijf politieagenten die de getroffen woning hebben ontruimd. Het 14-jarige slachtoffer is in het ziekenhuis overleden.

De vijf agenten konden na controle hun dienst voortzetten. De brandweer liet rond 16.00 uur weten dat alle woningen zijn geventileerd en dat er geen koolmonoxide meer aanwezig is.