The Hague Royals wéér met lege handen

In de oefencampagne verloren The Hague Royals tegen het Friese Aris Leeuwarden en was het gisteravond in het Zuiderpark een uitgelezen mogelijkheid om revanche te nemen op de Friezen. Toen het rustsignaal klonk was er nog een minimale voorsprong, maar een dramatisch derde kwart waar de Hagenaren tot slechts 5 punten kwamen deed de mannen van coach Bert Samson de das om: 62-73.

In het eerste kwart opende captain Kumelis de score en leek er geen vuiltje aan de Haagse lucht voor de geel-groenen. Aanvankelijk herstelde de Hagenaren zich nog goed na een 0-8 run: 5-13. Het was wederom de blonde reus uit Eindhoven Tom Ackermans die met een drietje de Royals in het spoor hield van de noordelingen. Als Marnix Knepa en teamgenoten Camaj, Kumelis en Lopes ook hun bommetjes raak knallen lijkt alles de goede kant op te vallen en neemt de Haagse ploeg de leiding. Een prima recovery met een 11-0 run brengt de stand dan ook op 22-15 en kan het publiek op de banken. Het eerste kwart wordt afgesloten met een voorsprong van 7 punten.

Point guard

Het is de Amerikaan in Friese dienst Quin Cooper die direct een drietje raak knalt en het verschil terug naar 4 brengt in het tweede kwart. Kumelis laat dan letterlijk en figuurlijk van zich horen, eerst met een lay-up en even later heeft de Haagse captain aanmerkingen op de leiding die hem direct een technische fout oplevert. Resultaat; één vrije worp tegen en balbezit voor de heren uit Leeuwarden: 26-23. Het werd er allemaal niet beter op, positieve uitzondering was echter George Michael Phillip Brock die met snelle drives de basket veelvuldig wist te teisteren.

Enige nadeel, de razendsnelle point guard speelt voor Aris Leeuwarden en aan de hand van Brock kropen de Friezen steeds dichterbij en was het gat met de buzzerbeater van Davis bijna gedicht: 36-35.

Voor het derde kwart gingen alle aanwezigen er maar eens goed voor zitten, immers dit kan tot het einde wel eens een heuse basketballer thriller gaan worden. Het is Davis die de Friezen weer met een drietje direct op voorsprong zet. Aris profiteerde dankbaar – zonder zelf overigens goed te spelen- van een totale Haagse inzinking. Na een 0-10 run kon coach Bert Samson niet anders doen dan in een time out vluchten echter was het leed al geleden. Veel haalde de donder speech van de coach niet uit want na zesenhalve minuut spelen was daar de eerste Haagse score: 38-49. Rick van der Salm schoot nog een drietje raak voor de Hagenaren maar als collega aan de andere kant Tim Hoeve hetzelfde in de zoemer doet is de stand opeens: 41-56.

Het vierde kwart was er een voor de statistieken. Aris Leeuwarden hoefde niet meer en The Hague Royals konden simpelweg niet meer. Voor Aris coach Vincent van Sliedrecht een uitgelezen mogelijkheid om al zijn twaalf spelers wat tijd te gunnen en bracht wat jonge onervaren spelers in het veld zodat The Hague Royals nog 5 punten in konden lopen, eindstand: 62-73. De liefhebbers van scorebord journalistiek kunnen concluderen dat dit een kansloze missie is geweest voor de mannen uit de residentie echter niets is minder waar. Als je een wedstrijd verliest met 11 punten verschil en je mist zelf 13 vrije worpen is dat heel zuur, zo concludeerde Tom Ackermans na afloop. Tel daarbij op dat de mannen uit Friesland 4 turnovers meer hadden dan de Hagenaren, The Hague Royals 3 rebounds meer hadden en mag je dus zelfs spreken van een gemiste kans voor open doel.

Zondag 7 november mogen The Hague Royals op verplaatsing naar Zwolle waar de Hammers de tegenstander is en zaterdag 13 november de derby tegen ZZ Leiden op het programma staat in het eigen Zuiderpark. Twee wedstrijden tegen topploegen waar de Hagenaren uit een heel ander vaatje zullen moeten tappen.

Foto: Patrick Vischschraper