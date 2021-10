Crossing Border-special in Het Woordenrijk

Zondagavond blikt radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM vooruit op het Crossing Border Festival.

Van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 november vindt in het centrum van Den Haag de 28e editie van het Crossing Border Festival plaats. Het festival is verankerd in onze stad, maar zoekt elke zoveel jaar nieuwe locaties, zo zijn ze nu neergestreken in het Korzo Theater en omgeving en kun je schrijvers en muzikanten tegenkomen in de kelder van Cremers, de Schuilkerk om de hoek, Bookstor, Stanza, Branoul, Pepijn en meer. Wat betreft schrijvers kun je dan denken aan Lale Gul, Oek de Jong, Corson Whitehead, Douglas Stuart, Patricia Lockwood, Jesus Carrasco, dj Joost van Bellen, Claire Keegan, Tobi Lakmaker, Soleh Rezazadeh, Helena Hoogkamp en Amara van der Elst. Wat muziek betreft: Theon Cross, Cassandra Jenkins, Froukje, Eva van Maanen, Big Joanie, Adrian Crowley, Stuart Staples (Tindersticks), Billie Marten, Anne Soldaat en veel meer. Als die namen je weinig zeggen, tune in, want van hen ga je muziek horen in onze uitzending. Tevens grensgevallen tussen muziek en literatuur, zoals spoken word van Guus van der Steen (Kern Koppen), Ghostpoet en Manu Kersbergen.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).