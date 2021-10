Ed Sheeran en Tori Amos in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Ed Sheeran en Tori Amos (foto).

Tori Amos is na vier jaar terug, Ocean to Ocean heet haar nieuwste album dat dit weekend uitkomt. Zondagavond hoor je zowel een klassieker uit de jaren ’90 van haar als een track van die nieuwe plaat. Ook Ed Sheeran heeft weer een album, na + (plus), x (multiply), ÷ (divide) is hij aan zijn vierde wiskundige symbool toe: = (equals). De plaat staat wederom vol met catchy pop-songs, maar in de uitzending hoor je een stemmig folkliedje.

Meer nieuwe releases zijn er van Alicia Keys, Emeli Sandé, Billy Bragg, The War on Drugs, Novastar, Fresku, Minka, Hozier en uit Den Haag Prins S & De Geit. Tevens aandacht voor het overlijden van frontman/fluittist Paddy Moloney van de Ierse folkband The Chieftains.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).