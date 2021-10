Laat gratis je kat chippen in de maand november

Ben je wel eens bang dat je kat vermist raakt? En heeft-ie nog geen chip? Haagse katteneigenaren kunnen in november hun kat gratis laten chippen en registreren. De kans dat je kat wordt teruggevonden is een stuk groter als die gechipt is.

Dankzij de chip kwamen in 2020 ruim 48.000 katten in Nederland weer thuis. Dat is 77 procent van alle vermiste katten. Van de niet-gechipten kwam 22 procent terug. Daarom houden de Dierenbescherming en de gemeente Den Haag in november deze gratis chip- en registreeractie.

Alleen Haagse katten kunnen meedoen aan de actie, daarom vragen de deelnemende dierenartsen naar het identiteitsbewijs van het baasje. Wie z’n kat wil laten chippen moet even bellen voor een afspraak. De actie loopt van 1 november tot 30 november, zo lang de voorraad strekt.

Dit zijn de dierenartspraktijken die meedoen:

Dierenkliniek Laakkwartier, Den Haag

Dierenkliniek de Eland, Den Haag

Dierenkliniek Breuk en van Doorne, Den Haag

Dierenkliniek Duinoord, Den Haag

Dierenkliniek Auwerda, Den Haag

Dierenkliniek de Singels, Den Haag

Dierenkliniek Makker, Den Haag

Dierenkliniek Erasmusplein, Den Haag

Dierenkliniek van Alkemadelaan, Den Haag

Dierenkliniek Animo, Den Haag

Dierenkliniek Zuiderpark, Den Haag

Dierenkliniek Javastraat, Den Haag

Dierenkliniek Scheveningen, Den Haag

Dierenkliniek Ypenburg, Den Haag

Dierenkliniek Mariahoeve, Den Haag

Dierenkliniek Statenlaan, Den Haag

Dierenkliniek Wassenaar, Wassenaar

Dierenkliniek Ter Weerlaan, Wassenaar

Dierenkliniek Parkweg, Voorburg

Dierenkliniek Nootdorp, Nootdorp

LEES OOK: Poes van Dennis Weening doodgereden, automobilist reed door