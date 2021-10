Leerlingkok Ramon (22) van de Hoftrammm doet mee aan internationale kookwedstrijd

Leerlingkoks Ramon de Vries (22) en Marit Visser (18) van de Hoftrammm doen maandag mee aan een internationale kookwedstrijd in Talinn, de hoofdstad van Estland. ‘Het zijn de Olympische Spelen onder de culinaire scholen’, aldus Bobby van Galen, eigenaar van de Hoftrammm.

Tijdens de Culinary Art Competition wordt er gekookt uit een black box. Studenten krijgen twee uur de tijd om een plan te maken en met minstens de helft van alle ingredi├źnten een drie gangen diner te maken voor drie gasten, inclusief een amuse en sandwich. Er doen studenten uit dertien landen mee. In 2011 werd de wedstrijd in Den Haag gehouden.

Pierre wil helemaal losgaan

Om zich voor te bereiden heeft Ramon gerechten nagedacht samen met Pierre Wind, de culinaire baas van de Hoftrammm. ‘Ik moet wel een beetje rustig aan doen bij hem, want hij wil helemaal losgaan’, zegt Ramon in Haags Bakkie. Voor Ramon is Pierre ook echt een voorbeeld. ‘Hij denkt echt op een andere manier. Je leert op school de klassieke manier. Hij gaat toch vaak daar buiten en laat andere dingen zien. Die man heeft zoveel passie en bravoure. Daar kan je alleen maar van genieten.’

Bobby is trots op zijn leerlingen van de Hoftrammm. ‘Ze maken absoluut kans, maar ik ben wat bevooroordeeld, lacht hij. ‘Het zijn twee leerlingen die echt talent hebben, maar ook passie. Talent is de basis, maar je moet de uren maken om zo te groeien. Ik ben ontzettend trots dat ze daar naartoe gaan.’

Sinds 2014 rijdt de restauranttram door Den Haag en Voorburg. ‘Ik had gehoopt dat het zo lang zou kunnen.’ Pierre Wind staat sinds het begin aan het culinaire roer. ‘Het eten in de tram mag niet normaal zijn, het moet altijd net even wat anders’, legt Bobby uit. Toch is het eten in de tram ook nog deels traditioneel. ‘Vijftig procent, en 50 procent experimenteel.’ Maar het liefst gaat Pierre Wind helemaal los. Dat kan hij dan elke zaterdag doen in het Trammmhuys in Voorburg. ‘Daar zijn geen grenzen en laat ik hem ook echt gaan.’