Marcel Verreck: ‘Utrechtsebaan toch niet dicht, zodat alle idioten de stad zo snel mogelijk kunnen verlaten’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het uitstel van de afsluiting van de Utrechtsebaan.

‘Chaos, zeg maar het Mark Rutte-gegrinnik/ADO/belastingdienst-gevoel van nu, betekende volgens de oude Grieken: nieuwe kansen. Die hebben we nu dus meer dan genoeg. Op het Binnenhof worden ze inmiddels hoorbaar gillend gek. Daarom gaat de Utrechtsebaan toch niet dicht, zodat al die idioten de stad zo snel mogelijk kunnen verlaten. Ik voorspel dat ze dat helaas niet zullen doen’, aldus de columnist.