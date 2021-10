IN BEELD: Griezelen in de Lunterenstraat

Stadhuis dooft voor één nacht de lichten

‘Laat het donker donker.’ Onder dat motto was het van zaterdag op zondag de Nacht van de Nacht, een landelijke campagne om lichtvervuiling op de kaart te zetten. Zowel bedrijven als particulieren worden hiermee aangespoord om vaker het licht uit te doen of om over te stappen naar duurzame alternatieven. Ook Den Haag droeg een steentje bij: het stadhuis dompelde zich voor één nacht onder in duisternis en dat levert een bijzonder beeld op.