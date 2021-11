Duif landt in frituurpan van restaurantkeuken

Een kok in een Haags restaurant schrok zich onlangs rot, toen er een duif in zijn pan landde. De kok had de achterdeur even open gezet om te lucht toen hij ineens gefladder hoorde. Toen hij zich omdraaide vloog er een duif langs hem heen en landde met een plons in de frituurpan, schrijft de Dierenambulance Den Haag.

De duif had geluk want de pan stond uit, dus de olie was koud. ‘Anders was het niet goed afgelopen met dit verdwaalde duifje’, aldus de Dierenambulance.

Maar zo’n oliebad is ook niet goed voor het dier. Voor de kok was het ook niet makkelijk om de duif uit de olie te vissen. Dus kwam Joop van de Dierenambulance langs. Hij pakte de natte duif in en bracht hem naar Vogelopvang De Wulp.

Zes warme badjes

Daar werd de duif afgespoeld met water en vervolgens kreeg hij zes warme badjes met afwasmiddel. Daarna is de duif droog geföhnd. Een duif heeft geen goed waterafstotend verenpak zoals watervogels wel hebben. Na een nachtje in de couveuse en een goede maaltijd mocht de duif de volgende ochtend weer de lucht in, schrijft de Dierenambulance.

De Dierenambulance liet weten dat het restaurant liever anoniem blijft.