Haagse nieuwsfoto van de maand: bloemen bij halte na tramdrama Ypenburg

Dagelijks worden er vele nieuwsfoto’s gemaakt, beelden die een verhaal vangen en vertellen. In Haags Bakkie wordt elke eerste maandag van de maand een beeldbepalende Haagse nieuwsfoto van de afgelopen maand besproken met Edouard van Arem van ANP en Arjan Snijders van Beeld en Geluid Den Haag. Deze week de foto van het tramdrama in Ypenburg.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

Bij de tramhalte aan de Anthony Fokkersingel in Den Haag zijn bloemen neergelegd. Hier overleed Pawel Bernat (39) die voor de tram terechtkwam onder verdachte omstandigheden. Drie jonge verdachten zijn inmiddels aangehouden door de politie. Een jongen van 15 zit nog vast. Zaterdag werd er een stille tocht gehouden voor Pawel.

‘Dit onderwerp hield mij bezig en was voortdurend in de media. In de loop van de week komt er steeds meer informatie. Dan is zo’n foto met de tramhalte en een bosje bloemen niet de meest spectaculaire foto, maar het vertelt wel een verhaal’, vertelt Edouard van Arem.

Daar sluit Arjan Snijders zich bij aan: ‘Bloemen associëren meteen met een ongeluk.’ Snijders vindt het ook een mooi beeld. ‘Het leven gaat door, die tram rijdt, mensen lopen daar.’ Het vluchtige van de foto maakt hem interessant volgens hem.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Remco Koers

Een andere foto die de aandacht trok was van een protestmars in de vorm van een stille tocht op 14 oktober. Extinction Rebellion liep vanaf het Malieveld naar het centrum om aandacht te vragen voor onder meer slachtoffers van natuurrampen.

‘Het had een Halloween-achtige foto kunnen zijn. Je ziet ze op hele bijzondere manier verkleed. Deze foto is ook wereldwijd gegaan. We hebben van over de hele wereld gezien dat het aandacht heeft getrokken. Wat ze wilden bereiken is gelukt’, vertelt Van Arem. ‘Het verwondert, hier moet je even over na gaan denken.’

Snijders: ‘Als je de context niet weet kon het ook een kunstuiting zijn. Of een foto van een actiefilm. Het is een mooie foto. Heel donker, dat past wel bij het onderwerp, zij zien een zwartgallige toekomst.’