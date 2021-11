Vier schuurtjes leeggehaald waar mensen sliepen: ‘Het is illegaal en gevaarlijk’

Op vier adressen zijn afgelopen maand complete slaapkamers ontdekt in schuurtjes van woningen. Er werden bedden, kledingkasten en huishoudelijke apparatuur gevonden. Bewoners moesten van de Haagse Pandbrigade de schuurtjes leeghalen. Een schuur werd verzegeld vanwege brandgevaar. Bewoners riskeren een boete.

Het slapen in schuren is illegaal en brandgevaarlijk, aldus de gemeente. Omdat de winter eraan komt en er geen verwarming in schuurtjes is, worden er andere manieren gezocht om de schuurtjes warm te krijgen, denk aan elektrische kachels en kookgerei. Hierdoor neemt brandgevaar toe’, aldus Anjo Hoogendoorn van de gemeente.

De huiseigenaren die een ruimte verhuren hebben volgens de gemeente een zorgplicht. Ze moeten hun woningen en schuren regelmatig controleren op veiligheid. ‘De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het vinden van vervangende nieuwe huisvesting van de mensen die in de schuurtjes slapen’, aldus Hoogendoorn. Waar de schuurtjes stonden heeft de gemeente niet bekendgemaakt.

Woningnood

Volgens de wethouder ontstaan deze situaties door de woningnood. ‘We zien te vaak misstanden door malafide verhuurders die ronduit gevaarlijke situaties veroorzaken en in de hand werken. Die partijen verdienen een harde aanpak, we blijven hier dan ook tegen optreden om de stad veiliger en leefbaarder te maken’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).