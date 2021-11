ADOpraat: ‘Ik begrijp die trainer niet, zet Kishna gewoon in de basis!’

In het programma ‘ADOpraat’ bespreekt presentator Pim Markering het laatste nieuws over ADO Den Haag met vaste stamgasten van Leo’s Koffiehuis.

In deze aflevering:

– Terugblik op de nederlaag tegen de Graafschap

– Was de strafschop in laatste minuut een blunder van de scheidsrechter?

– ADO is door in de beker!

– Amerikanen geïnteresseerd in overname ADO

– Vooruitblikken op Almere City – ADO Den Haag

