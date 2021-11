Familiebedrijf Paagman bestaat 70 jaar: ‘Gevierd met oma’

Het is feest bij boekhandel Paagman. De familiezaak bestaat deze week zeventig jaar. Het begon in 1951 bij Gerard Paagman sr., twee generaties later staan zijn kleinkinderen Fabian en Nadine aan het hoofd van het bedrijf. ‘We zijn reuze trots.’

Gerard was bedrijfsleider in een boekwinkel van de LOI en besloot de zaak op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Willem de Zwijgerlaan over te nemen. ‘De verwachtingen waren sceptisch, haha’, vertelt Fabian in het radioprogramma Bob Staat Op. Het was een heel klein winkeltje en er zaten nog drie boekhandels in de omgeving. Ook had Fabians opa geen ervaring als boekhandelaar. ‘Maar hij bleek een goede ondernemer te zijn.’

Naast de winkel op de Fred heeft Paagman nog een zaak aan de Lange Poten, in de Westfield Mall of the Netherlands en in Delft. De kracht van het familiebedrijf is volgens Fabian om altijd te vernieuwen en aan te passen aan omstandigheden. ‘Om nieuwe dingen te proberen. Af en toe gaat dat niet zo goed, maar gelukkig hebben we ook een paar successen op onze naam staan.’

Oma Paagman

Om de verjaardag te vieren gingen Fabian en Nadine langs bij hun oma. ‘Het is een mooie herinnering, dat ze er nog in goede gezondheid bij is.’ Dit weekend trakteert Paagman de klanten op een borreltje en taart. Vandaag wordt het gevierd met het personeel.