Festival in Loosduinen staat op punt van beginnen: ‘Hoop dat de persconferentie geen roet in het eten gooit’

Het festival Loosduinen Gaat Los moet vanaf woensdag vijf dagen lang ‘het gezelligste buurtfestival van Den Haag’ zijn, al houdt de organisatie er rekening mee dat nieuwe coronamaatregelen het moeilijker zouden kunnen maken. ‘Ik hoop dat de persconferentie vanavond geen roet in het eten gooit’, zegt Agnes Schuller van de Loosduinse bibliotheek. Woensdagmiddag wordt de jubileumeditie van het festival -men organiseert het voor de vijfde keer- afgetrapt op het Loosduinse Hoofdplein.

Toen de maatregelen rondom corona werden versoepeld besloot men door te gaan met de organisatie van het festival. ‘Vanaf dat moment hebben we gedacht: we zetten door.’ Nu hoopt de organisatie dat de nieuwe maatregelen niet té streng zullen uitvallen. ‘Als als we nu naar de anderhalve meter moeten hebben we wel een probleem. Dan moeten we er vanavond echt over na gaan denken.’ Vorig jaar werd het festival afgelast vanwege de strengere coronamaatregelen.

Het Testen voor Toegang maakte al onderdeel uit van de activiteiten. ‘Dat gaat prima.’ Daarnaast is men voorzichtig met het aantal bezoekers, bij de activiteit op de grootste locatie met ruimte voor 200 personen besloot men te werken met een maximum van 160 gasten.

Verbinden

Het jaarlijkse evenement heeft als doel om de inwoners van Loosduinen met elkaar en kunst & cultuur te verbinden. ‘We komen bij elkaar en organisaties leren elkaar kennen. Maar we kunnen ook meer mensen bereiken omdat er iets in de eigen wijk wordt georganiseerd’, vertelt Schuller.

‘Iedereen kan op korte afstand van zijn huis wat meemaken. Het is echt van Ockenburgh, tot Popradar, tot de kerk, de molen, twee vestigingen van de bibliotheek… Overal in het stadsdeel is iets te doen.’ Voor de organisatie van Loosduinen Gaat Los werkt het cultuuranker opnieuw samen met partners uit het stadsdeel. ‘We vragen organisaties altijd mee te doen, wij communiceren dat en helpen op sommige locaties.’

Vlaggenwedstrijd

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zal het festival woensdagmiddag officieel openen. De stadsdeelwethouder zal dan onder meer de winnaars onthullen van een vlaggenwedstrijd waar jongeren aan mee konden doen. ‘Daar zijn vier winnaars uit gekomen. Die vlaggen zijn écht gemaakt en worden door de wethouder onthult.’ Schuller houdt hoop op goed weer voor de aftrap die buiten, op het Loosduinse Hoofdplein, zal plaatsvinden. ‘Ik ga uit van het positieve, het is gewoon mooi weer om half twee.’

Na de opening zijn er in vijf dagen tijd meer dan 30 voorstellingen en activiteiten voor jong en oud op veertien locaties in Loosduinen. Denk daarbij aan films, kunst, toneelvoorstellingen en optredende bands als die van Tim Akkerman en Nico Dijkshoorn.

Zelfgemaakte levensliederen

De vrijdagavond zal een bijzondere avond worden verwacht Schuller. In aanloop naar Loosduinen Gaat Los werd door de bibliotheek een workshop Levenslied georganiseerd. Bewoners hebben onder leiding van Gregor Bak een cursus gevolgd en hebben een levenslied geschreven. ‘Dat is door hem op muziek gezet en dat wordt vrijdagavond uitgevoerd.’ Het muzikale trio Roept U Maar gaat er vervolgens voor zorgen dat er de hele avond gezongen wordt.

Het hele programma van het vijfdaagse festival vind je hier. In sommige gevallen wordt er voor een activiteit een vergoeding gevraagd.

Foto: Loosduinen gaat los in 2019 / Organisatie